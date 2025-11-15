कांग्रेस की हार के बाद I.N.D.I की बागडोर संभालना चाहती है TMC! ममता की पार्टी की क्या है 'प्लानिंग'?

राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। राष्ट्रीय विपक्षी राजनीति के संदर्भ में बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम ने तृणमूल की स्थिति मजबूत कर दी है। अगले माह की शुरुआत में शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। सूत्रों के अनुसार ममता बनर्जी की पार्टी इस बार इस सत्र में विपक्षी समन्वय के मुद्दे पर नेतृत्वकारी भूमिका निभाने की कोशिश करेगी।

माना जा रहा है कि बिहार में मिली भारी हार के बाद लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस का मनोबल बेहद कमजोर होगा। ऐसे में स्वाभाविक रूप से तृणमूल आइएनडीआइए के अंदर और बाहर क्षेत्रीय दलों के समूह (सपा, आप, उद्धव समर्थक शिवसेना और यहां तक कि राजद) का नेतृत्व करने में सक्रिय रहेगी।

तृणमूल के राज्यसभा नेता डेरेक ओ ब्रायन का कहना है कि हमने 2011 से अब तक छह विधानसभा और लोकसभा चुनावों में भाजपा को हराया है। ममता बनर्जी भाजपा को हराना जानती हैं। हम विपक्ष को उनके द्वारा बनाया गया रास्ता दिखाएंगे। बताते चलें कि राजद नेता तेजस्वी के साथ बेहद मधुर संबंधों के बावजूद ममता ने इस बार बिहार चुनाव में प्रचार के लिए अपनी पार्टी के किसी भी कद्दावर नेता को नहीं भेजा।

राहुल क्यों चले गए थे विदेश पार्टी सूत्रों के अनुसार इसकी मुख्य वजह यह थी कि वह बंगाल में सत्तारूढ़ पार्टी के चुनाव प्रचार के दौरान राहुल के साथ तृणमूल के किसी भी शीर्ष नेता को एक ही फ्रेम में नहीं रखना चाहती थीं। बिहार के नतीजे स्पष्ट होने के बाद तृणमूल सूत्रों ने कहा कि राहुल को पहले ही खबर मिल गई थी कि भारी हार होने वाली है इसीलिए वह चुनाव प्रचार छोड़कर विदेश चले गए, ताकि जिम्मेदारी उन पर न आकर तेजस्वी के कंधों पर आ जाए।