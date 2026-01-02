अभिषेक बनर्जी के मतुआ मंदिर के प्रस्तावित दौरे से पहले मचा घमासान, तृणमूल और भाजपा आमने-सामने

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव व सांसद अभिषेक बनर्जी के नौ जनवरी को उत्तर 24 परगना जिले के ठाकुर नगर में स्थित मतुआ मंदिर में पूजा करने जाने के प्रस्तावित दौरे से पहले तृणमूल और भाजपा आमने-सामने आ गई है।

केंद्रीय जहाजरानी राज्यमंत्री और मतुआ समुदाय के नेता शांतनु ठाकुर द्वारा बुधवार को यह चेतावनी दिए जाने कि अगर अभिषेक भारी पुलिस बल के साथ आएंगे तो उन्हें मतुआ मंदिर में पूजा करने की इजाजत नहीं दी जाएगी, पर तृणमूल ने पलटवार किया है।

तृणमूल की राज्यसभा सदस्य ममता बाला ठाकुर के नेतृत्व वाले मतुआ महासंघ ने चेतावनी दी है कि अगर कोई अभिषेक बनर्जी को यहां आने और पूजा करने से रोकता है, तो खून की नदियां बह जाएगी। दोनों तरफ से एक दूसरे को इस चेतावनी को लेकर राजनीतिक टकराव तेज हो गया है।

मालूम हो कि मतुआ समुदाय में वर्चस्व को लेकर मुख्य रूप से यह लड़ाई चाची व भतीजे (तृणमूल की ममता बाला ठाकुर और भाजपा सांसद शांतनु) के बीच की है, जो कोई नई बात नहीं है। बंगाल में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) को लेकर मतुआ समुदाय में अनिश्चितताओं के बीच तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी समुदाय के लोगों को समर्थन का संदेश देने के लिए नौ जनवरी को ठाकुरनगर में मतुआ मंदिर जाने वाले हैं।