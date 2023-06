विपक्षी दलों की बैठक को लेकर कांग्रेस पर BRS का निशाना, कहा- देश की समस्याओं के लिए जिम्मेदार

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में पटना में विपक्षी दलों की बैठक हो रही है। बैठक में जदयू, राजद, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, डीएमके, टीएमसी और एनसीपी के अलावा 15 से ज्यादा दल मौजूद है, लेकिन तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव की पार्टी भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) ने इससे दूरी बनाई है।

बीआरएस नेता केटीआर राव ने विपक्षी दलों की बैठक को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। केटीआर ने कहा कि आज राजनीतिक दलों की एकता उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि देश में व्याप्त मुद्दों पर लोगों को एकजुट करना महत्वपूर्ण है। उन्होंने आगे कहा,

#WATCH | Today, the unity of political parties is not that important, rather it is important to unite people on the issues prevailing in the country. Congress and BJP are responsible for the problems our country is facing today. If political parties unite taking BJP or Congress… pic.twitter.com/5bR25r0fVe