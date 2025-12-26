'हिंदुओं को बचाने के लिए 1971 जैसी स्थिति दोहरानी पड़ सकती है', बांग्लादेश पर जमकर बरसे सुवेंदु अधिकारी

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। वरिष्ठ भाजपा नेता और बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने गुरुवार को कहा कि बांग्लादेश के सही सोच वाले नागरिकों को वहां सच्चा लोकतंत्र स्थापित करने और अल्पसंख्यक हिंदुओं को बचाने के लिए 1971 जैसी स्थिति दोहरानी पड़ सकती है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पिछले वर्ष अगस्त में शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के बाद से बांग्लादेश फिलहाल उथल-पुथल का सामना कर रहा है। 1971 के मुक्ति युद्ध में बांग्लादेशी मुक्ति योद्धाओं ने भारतीय सेना के साथ मिलकर पाकिस्तानियों को हराया था। इसी युद्ध के फलस्वरूप बांग्लादेश एक अलग राष्ट्र बना था।

सुवेंदु ने पत्रकारों से बातचीत में स्पष्ट किया कि वह इस मुद्दे पर भारत के एक नागरिक के तौर पर टिप्पणी कर रहे हैं, न कि भाजपा नेता के रूप में। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के सही सोच वाले लोगों को, जो जमाती तत्वों को हराना चाहते हैं और बंगाली संस्कृति, साहित्य की शान और विरासत को बहाल करना चाहते हैं और हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहते हैं, उन्हें 1971 जैसी स्थिति वापस लाने की दिशा में काम करना पड़ सकता है।

उन्होंने जोर देकर कहा कि मुक्ति योद्धाओं ने पाकिस्तानी हमलावरों को हराया था। आज के जिहाद विरोधी मुक्ति योद्धाओं के लिए ऐसी ही स्थिति वापस लाना समय की मांग हो सकती है। देखते हैं आगे क्या होता है। भाजपा नेता ने कहा कि बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली मौजूदा अंतरिम सरकार या अन्य सक्रिय राजनीतिक ताकतों की कार्रवाई से ¨हदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों में विश्वास पैदा नहीं होता। उन्होंने कहा कि भारत सरकार स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है और उसी के अनुसार प्रतिक्रिया दे रही है।

सुवेंदु ने भीड़ द्वारा पीट-पीटकर मारे गए दीपू दास के पिता से की बात इस बीच बांग्लादेश के मैमनसिंह जिले में भीड़ द्वारा पीट-पीटकर मारे गए हिंदू युवक दीपू दास के पिता से सुवेंदु अधिकारी ने गुरुवार को फोन पर बात कर संवेदना जताई।