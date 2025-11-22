'भेदभाव हो रहा है', कोयंबटूर और मदुरै में मेट्रो की मांग को लेकर स्टालिन ने PM मोदी को लिखा पत्र

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कोयंबटूर और मदुरै जिलों के मेट्रो रेल प्रस्ताव पर तुरंत दखने देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि वे जरूरत पड़ने पर दिल्ली आकर पूरी बात विस्तार से समझाने को तैयार हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

स्टालिन का यह कदम तब सामने आया जब केंद्र के हाउसिंग मंत्रालय ने इस मेट्रो प्रस्ताव को कुछ कमियों का हवाला देकर वापस लौटा दिया। इसके बाद तमिलनाडु सरकार ने केंद्र पर भेदभाव करने का आरोप लगाया। स्टालिन ने पत्र में क्या लिखा ? सीएम स्टालिन ने पीएम मोदी को लिखे पत्र में कहा कि मंत्रालय का फैसला उचित नहीं है। उन्होंने बताया कि प्रस्ताव इसलिए खारिज किया गया क्योंकि मेट्रो रेल पॉलिसी 2017 के अनुसार शहर की आबादी 20 लाख होना जरूरी है।

स्टालिन ने दावा किया कि कोयंबटूर का LPA क्षेत्र 2011 में ही 20 लाख से ऊपर पहुंच चुका था और मदुरै की आबादी भी अब इस मानक के पास है। इसलिए इस आधार पर प्रस्ताव खारिज करना गलता है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर मानक सभी शहरों पर लागू होता तो आगरा, इंदौर और पटना जैसे कई टियर-2 शहरों में मेट्रो नहीं बन पाती।

स्टालिन ने लगाया भेदभाव का आरोप स्टालिन ने कहा कि इस चुनिंदा मानक से राज्य के शहरों के साथ भेदभाव का संदेश जा रहा है। उन्होंने पीएम मोदी से अपील की कि केंद्र इन शहरों के साथ भी वही व्यवहार करे, जैसा ऊपर बताए गए शहरों के साथ किया गया।