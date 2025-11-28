तनातनी के बीच कल नाश्ते पर मिलेंगे सिद्दरमैया-शिवकुमार, आलाकमान के निर्देश के बाद कर्नाटक CM ने खुद दी जानकारी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दरमैया ने शुक्रवार को कहा कि उन्होंने नेतृत्व को लेकर विवाद बढ़ने के बीच अपने उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को 29 नवंबर को नाश्ते पर बैठक के लिए आमंत्रित किया है। पत्रकारों से बात करते हुए सिद्दरमैया ने कहा कि पार्टी आलाकमान ने मुझे और उन्हें (डीके शिवकुमार) बुलाया था और बैठक करने के लिए कहा था। इसलिए मैंने उन्हें नाश्ते पर आमंत्रित किया है। जब वह आएंगे, तो हम चर्चा करेंगे।

आलाकमान की बात मानेंगे दोनों नेता मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरे रुख में कोई बदलाव नहीं आया है। मैंने कहा है कि मैं आलाकमान की हर बात मानूंगा। हम दोनों ने कहा है कि पार्टी आलाकमान जो भी कहेगा, हम उसका पालन करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर आलाकमान उन्हें बुलाएगा, तो वह दिल्ली जाएंगे।

ನನ್ನ ನಿಲುವಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ. ಪಕ್ಷದ ವರಿಷ್ಠರು ಹೇಳಿದಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಈಗಲೂ ಮತ್ತು ನಾಳೆಯೂ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ.



ಪಕ್ಷದ ವರಿಷ್ಠರು ನನಗೆ ಹಾಗೂ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನೀವಿಬ್ಬರೂ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ನಾನು ಉಪಹಾರಕ್ಕಾಗಿ… — Siddaramaiah (@siddaramaiah) November 28, 2025 एएनआइ के अनुसार, डीके शिवकुमार ने कहा कि नेतृत्व के संबंध में कोई निर्णय कांग्रेस आलाकमान लेगा। पार्टी कार्यकर्ता उत्सुक हो सकते हैं, लेकिन मुझे कोई जल्दी नहीं है। कोई भी निर्णय पार्टी को लेना है। संकट के लिए आलाकमान जिम्मेदार, नेतृत्व को जाना होगा- मोइली वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री एम वीरप्पा मोइली ने कहा है कि मौजूदा कांग्रेस नेतृत्व को त्यागपत्र दे देना चाहिए। उन्होंने कर्नाटक इकाई में संकट गहराने और इसे पूर्ण गतिरोध में बदलने के लिए सीधे तौर पर पार्टी आलाकमान की लंबी उपेक्षा को जिम्मेदार ठहराया।