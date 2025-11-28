इमरान खान पर अफवाहों को लेकर भारत अलर्ट, पाकिस्तान में सड़कों पर उतरे समर्थक

Language
    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 10:26 PM (IST)

    पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लेकर अफवाहों के बाद भारत सतर्क हो गया है। उनकी गिरफ्तारी या नजरबंदी की अफवाहों के चलते पाकिस्तान में समर्थक सड़कों पर उतर आए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर कई तरह की अफवाहें फैल रही हैं, जिससे तनाव बढ़ गया है। सरकार ने शांति बनाए रखने की अपील की है।

    पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान। (पीटीआई)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने पाकिस्तान में हो रहे घटनाक्रमों के मद्देनजर सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट किया है। पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के निधन को लेकर उड़ी अफवाहों के चलते स्थिति बिगड़ने की आशंका है। रावलपिंडी की अदियाला जेल के बाहर उनके समर्थक बड़ी संख्या में एकत्र हो रहे हैं और जेल में बंद अपने नेता से मिलने की मांग कर रहे हैं।

    खुफिया ब्यूरो के अधिकारियों का कहना है कि इमरान की मौत से संबंधित अफवाहें तीन दिन पहले फैलनी शुरू हुई थीं। तब से उनके समर्थकों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। अगर पाकिस्तानी सेना उस सुबूत को मुहैया नहीं कराती है, जिसकी इमरान समर्थक मांग कर हैं तो पाकिस्तान में हिंसा तय है।

    उन्होंने कहा कि भारत के लिए इसका प्रभाव चिंता का विषय है और पड़ोस में हो रही समस्याएं राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कभी भी अच्छा संकेत नहीं होतीं। एक खुफिया अधिकारी ने बताया कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आइएसआइ पहले से भारत में बड़े हमलों की साजिश रच रही है, ताकि ध्यान भटकाया जा सके। इमरान पाकिस्तान में बहुत लोकप्रिय नेता हैं और अगर उनकी मौत की खबर सच है तो देश में अभूतपूर्व हिंसा देखने को मिल सकती है।

    (समाचार एजेंसी आइएएनएस के इनपुट के साथ )