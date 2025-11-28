क्या एकनाथ शिंदे फिर बनेंगे मुख्यमंत्री? फडणवीस सरकार के मंत्री के बयान से चढ़ा सियासी पारा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव से पहले बीजेपी और एकनाथ शिंद की शिवसेना के बीच संबंधों में तनाव है। सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन में शामिल दोनों दलों एक दूसरे के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं, जिसके कारण दोनों दलों में तनाव की स्थिति है।

इस बीच राज्य सरकार में शिवसेना कोटे से मंत्री दादा भुसे ने कहा कि महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ऐसे सीएम रह चुके हैं, जो लोगों के दिलों में बसते हैं। जल्द ही लोग उन्हें फिर से राज्य का नेतृत्व करते देखेंगे।

एकनाथ शिंदे फिर करेंगे महाराष्ट्र का नेतृत्व: भूसे नंदुबार में स्थानीय निकाय चुनावों के लिए एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि स्कूली शिक्षा मंत्री ने कहा कि आज भी अगर आप लोगों से पूछे कि उनके दिल में कौन सा सीएम है, तो वह कहेंगे कि एकनाथ शिंदे हैं।

भूसे ने दावा किया कि चिंता मत कीजिए, जो किस्मत में लिखा है, हम फिर से एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र का नेतृत्व करते देखेंगे। उन्होंने दावा किया कि शिंदे एक ऐसे सीएम थे, जो देर रात तक सभी से मिलते थे और दिन में 20 से 22 घंटा काम करते थे।