क्या एकनाथ शिंदे फिर बनेंगे मुख्यमंत्री? फडणवीस सरकार के मंत्री के बयान से चढ़ा सियासी पारा

    महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। फडणवीस सरकार के एक मंत्री के बयान के बाद सियासी पारा चढ़ गया है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या एकनाथ शिंदे फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। इस बयान ने राज्य के राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू कर दिया है और राजनीतिक अस्थिरता की आशंका बढ़ गई है।

    फडणवीस सरकार के मंत्री के बयान से चढ़ा सियासी पारा। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव से पहले बीजेपी और एकनाथ शिंद की शिवसेना के बीच संबंधों में तनाव है। सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन में शामिल दोनों दलों एक दूसरे के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं, जिसके कारण दोनों दलों में तनाव की स्थिति है।

    इस बीच राज्य सरकार में शिवसेना कोटे से मंत्री दादा भुसे ने कहा कि महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ऐसे सीएम रह चुके हैं, जो लोगों के दिलों में बसते हैं। जल्द ही लोग उन्हें फिर से राज्य का नेतृत्व करते देखेंगे।

    एकनाथ शिंदे फिर करेंगे महाराष्ट्र का नेतृत्व: भूसे

    नंदुबार में स्थानीय निकाय चुनावों के लिए एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि स्कूली शिक्षा मंत्री ने कहा कि आज भी अगर आप लोगों से पूछे कि उनके दिल में कौन सा सीएम है, तो वह कहेंगे कि एकनाथ शिंदे हैं।

    भूसे ने दावा किया कि चिंता मत कीजिए, जो किस्मत में लिखा है, हम फिर से एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र का नेतृत्व करते देखेंगे। उन्होंने दावा किया कि शिंदे एक ऐसे सीएम थे, जो देर रात तक सभी से मिलते थे और दिन में 20 से 22 घंटा काम करते थे।

    शिंदे ने 2022 में की थी बगावत

    बता दें कि एकनाथ शिंदे ने साल 2022 में बगावत की थी, जिसके बाद उद्धव ठाकरे की महा विकास अघाड़ी सरकार गिर गई थी और शिवसेना में फूट पड़ गई थी। 2022 से 2024 तक एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के सीएम रहे।

    गौरतलब है कि 2024 के विधानसभा चुनावों में महायुति की जीत के बाद, देवेंद्र फडणवीस ने शिंदे की जगह ली। राज्य की महायुति सरकार में एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम बनाया गया।

