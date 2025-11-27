महाराष्ट्र निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका, कल्याण में एक साथ कई पदाधिकारियों ने दिया इस्तीफा
महाराष्ट्र के कल्याण में कांग्रेस इकाई के अध्यक्ष सचिन पोटे समेत कई पदाधिकारियों ने KDMC चुनाव से पहले इस्तीफा दे दिया है। पोटे ने कहा कि उन्होंने नए पदाधिकारियों के लिए जगह बनाने के लिए ऐसा किया। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वे कांग्रेस के प्रति निष्ठावान रहेंगे और किसी भी नाराजगी के कारण इस्तीफा नहीं दिया है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र में कल्याण कांग्रेस यूनिट के कई पदाधिकरियों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया है। इसमें अध्यक्ष सचिन पोटे भई शामिल हैं। इन पदाधिकारियों ने कल्याण-डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (KDMC) चुनावों से पहले इस्तीफा दे दिया है।
कांग्रेस नेताओं की ओर से एक साथ इतनी बड़ी मात्रा में इस्तीफा देने के बाद पार्टी में हलचल मच गई है। बता दें कि KDMC चुनावों का शेड्यूल अभी तक घोषित नहीं किया गया है।
बता दें कि पोटे ने बुधवार को इस्तीफा देने के बाद संवाददाताओं से कहा कि उन्होंने नए पदाधिकारियों के लिए रास्ता बनाने के लिए हाईकमान के निर्देश के बाद इस्तीफा दिया है।
उन्होंने आगे कहा कि यह फैसला नाराजगी जताने के लिए नहीं था, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बाहरी दबाव और दूसरी राजनीति पार्टियों के न्योते के बावजूद वह और उनके समर्थक कांग्रेस की विचारधारा और उसके नेतृत्व के प्रति ईमानदार रहेंगे।
