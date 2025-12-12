थरूर की 'दूरी' से कांग्रेस में हलचल, राहुल गांधी की बैठक से एक और सांसद नदारद

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की अध्यक्षता में शुक्रवार को कांग्रेस सांसदों की एक बैठक हुई। कांग्रेस सांसदों की इस बैठक में शशि थरूर नहीं शामिल हुए। ये तीसरा मौका था जब इस प्रकार की बैठक में शशि थरूर की अनुपस्थिति देखने को मिली है।

दरअसल, कांग्रेस सांसद ने कई मौकों पर पीएम मोदी और उनकी नीतियों की तारीफ की है। इस कारण थरूर और कांग्रेस पार्टी के बीच के संबंध तनावपूर्ण देखने को मिले हैं। राहुल गांधी की अध्यक्षता में हुई बैठक बताया जा रहा है कि कांग्रेस सांसदों की ये बैठक संसद भवन की एनेक्सी एक्सटेंशन बिल्डिंग में आयोजित की गई। इस बैठक में संसद के शेष शीतकालीन सत्र के लिए रणनीति, विपक्ष की एकजुटता और सरकार को घेरने के मुद्दे पर चर्चा की गई। बैठक में कांग्रेस के करीब सभी सांसद मौजूद रहे, लेकिन इसमें शशि थरूर अनुपस्थित रहे, जिसके कारण अब सियासी अटकलों का बाजार गर्म है।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की टाइमलाइन के अनुसार, शशि थरूर कल किसी इवेंट में कोलकाता में थे। इस कारण माना जा रहा है कि दिल्ली में हुई बैठक में वह नहीं पहुंच सके। मनीष तिवारी भी रहे नदारद शशि थरूर ने तीसरी बार कांग्रेस पार्टी की सांसदों की बैठक से दूरी बनाई है। हालांकि, इस बीच सूत्रों ने दावा किया कि कांग्रेस के एक और सीनियर नेता और चंडीगढ़ के MP मनीष तिवारी भी नहीं पहुंचे थे। वह इस बैठक में क्यों नहीं पहुंचे, इसको लेकर कोई ठोस जानकारी नहीं सामने आ सकी है। हालांकि, शशि थरूर के बाद मनीष तिवारी का पार्टी बैठक में न शामिल होना दर्शाता है कि पार्टी के अंदरखाने में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है।