Shashi Tharoor: 'इसमें मेरी गलती नहीं...' अंग्रेजी का यूनिक वर्ड बोल बुरे फंसे शशि थरूर, अब सोशल मीडिया में दे रहे सफाई

दरअसल, शशि थरूर ने डिफेनेस्ट्रेट शब्द का इस्तेमाल किया है, इसका मतलब होता है किसी चीज को उठाकर खिड़की से बाहर फेंकना या किसी को उसके पद से हटा या उतार फेंकना। लोकसभा चुनाव के बीच शशि थरूर ने भाजपा पर हमला करते हुए कहा था कि इस बार मतदाताओं को भाजपा को डिफेनेस्ट्रेट कर देना चाहिए।

Honestly not my fault. A journalist at the Jalandhar press conference asked for my “favourite big word” for the current situation. As some of you know, I usually tend to oblige… pic.twitter.com/HjMfIP0iyA— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) May 26, 2024