10 साल के पीआर (जनसंपर्क) और सावधानीपूर्वक तैयार की गई छवि के बाद मोदी अब अपना असली रूप नहीं छिपा सकते। इतनी घटिया भाषा। 'नारी शक्ति' से वे अब 'मुजरा' जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने पर उतर आए हैं। प्रधानमंत्री के रूप में अपनी विदेश यात्राओं के दौरान वह क्या-क्या कहते होंगे, यह सोचकर डर लगता है।

— Saket Gokhale MP (@SaketGokhale) May 25, 2024