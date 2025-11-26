'मैंने पीएम मोदी की तारीफ नहीं की', शशि थरूर ने अब ऐसा क्यों कहा?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कांग्रेस सासंद शशि थरूर ने हाल ही में पीएम मोदी के भाषण की सराहना की थी। जिसको लेकर कांग्रेस के खेमे में बेचैनी देखने को मिल रही है। इसको लेकर पार्टी के लोगों की तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। कांग्रेस नेताओं ने शशि थरूर की आलोचना भी की। अब इस पर शशि थरूर ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए अपनी बात को स्पष्ट किया है।

दरअसल, दुबई में एक मीडिया कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि "आज की राजनीति इतनी ध्रुवीकृत हो चुकी है कि एक तटस्थ टिप्पणी को भी संदेह की नजर से देखा जाता है। उन्होंने पीएम मोदी के भाषण पर अपनी एक्स पोस्ट का जिक्र करते हुए कहा कि मैनें भाषण को "आर्थिक दृष्टिकोण और सांस्कृतिक आह्वान" बताया था। "मैंने प्रशंसा का एक शब्द भी नहीं कहा, बस वर्णन किया। फिर भी, इसे पीएम की तारीफ मान लिया गया।" यह वही माहौल है जो हमारे देश में फैला हुआ है- जहां हर कोई वैचारिक शुद्धतावादी बनना चाहता है, लेकिन इससे कुछ हासिल नहीं होता।"

वैचारिक रूप से शुद्धतावादी होना पड़ता शशि थरूर ने उस राजनीतिक परिदृश्य पर दुख व्यक्त किया जिसमें "हर किसी को वैचारिक रूप से शुद्धतावादी होना पड़ता है, (और) दूसरे पक्ष में कोई योग्यता नहीं देखेगा या दूसरे पक्ष के किसी व्यक्ति से बात नहीं करेगा"।

आप कुछ भी कैसे करवा पाएंगे? केरल के सांसद ने तर्क देते हुए कहा, "लोगों की रुचि केवल 'वैचारिक शुद्धता' में है... लेकिन आप इस तरह से काम नहीं करवा सकते। किसी ने चुनाव जीता और सरकार बनाई। आपने अपने राज्य में जीत हासिल की और सरकार बनाई। लेकिन अगर आप केंद्र के साथ सहयोग नहीं करेंगे, तो आप कुछ भी कैसे करवा पाएंगे?"