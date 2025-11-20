Language
    '...तो पार्टी में क्या कर रहे हो', शशि थरूर ने की पीएम मोदी की तारीफ तो भड़के कांग्रेस नेता

    By Shubham Tiwari Edited By: Shubham Tiwari
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 08:48 AM (IST)

    कांग्रेस नेता शशि थरूर, पीएम मोदी की तारीफ करने पर अपनी ही पार्टी के निशाने पर आ गए हैं। संदीप दीक्षित ने पूछा कि अगर भाजपा की रणनीति बेहतर है तो वे कांग्रेस में क्यों हैं? वहीं, सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि पीएम मोदी के भाषण में प्रशंसा के लायक कुछ भी नहीं था।

    शशि थरूर ने की पीएम मोदी की तारीफ की तो भड़के कांग्रेस नेता

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कांग्रेस नेता शशि थरूर पार्टी लाइन से हटकर प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करने के कारण चर्चा में हैं। रामनाथ गोयनका लेक्चर में शामिल होने के बाद पीएम मोदी के भाषण की सराहना की। इसके बाद से वो अपने ही पार्टी के निशाने पर आ गए हैं। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने उनसे पूछा है कि अगर उन्हें लगता है कि भाजपा की रणनीति बेहतर काम कर रही है तो वह कांग्रेस में क्यों हैं।

    दरअसल, कांग्रेस नेता शशि थरूर ने रामनाथ गोयनका लेक्चर में पीएम मोदी के भाषण को उन्होंने ‘आर्थिक दृष्टिकोण और सांस्कृतिक आह्वान’ करार दिया। उन्होंने भारत की आर्थिक दिशा को रेखांकित करने और देश की विरासत को गौरवशाली बनाने पर जोर देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा की। जिसके बाद से कांग्रेस खेमे में खलबली मची हुई है और एक के बाद एक कांग्रेस नेता शशि थरूर पर निशाना साध रहे हैं।

    आप कांग्रेस में क्यों हैं?

    दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित ने कहा कि शशि थरूर की समस्या यह है कि मुझे नहीं लगता कि उन्हें देश के बारे में ज्यादा जानकारी है। अगर आपके हिसाब से कोई कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ जाकर देश का भला कर रहा है, तो आपको उनकी नीतियों का पालन करना चाहिए। आप कांग्रेस में क्यों हैं? क्या सिर्फ इसलिए कि आप सांसद हैं?

    संदीप दीक्षित ने आगे कहा कि अगर आपको सचमुच लगता है कि भाजपा या प्रधानमंत्री मोदी की रणनीतियां आपकी पार्टी से बेहतर काम कर रही हैं, तो आपको स्पष्टीकरण देना चाहिए। अगर आप स्पष्टीकरण नहीं दे सकते, तो आप पाखंडी हैं।

    क्या बोले थे शशि थरूर

    गौरतलब है कि कांग्रेस नेता शशि थरूर ने बीते दिनों पीएम मोदी के भाषण की प्रशंसा करते हुए कहा , "प्रधानमंत्री का संबोधन एक आर्थिक दृष्टिकोण और एक सांस्कृतिक आह्वान दोनों था, जिसमें राष्ट्र को प्रगति के लिए तत्पर रहने का आग्रह किया गया। सर्दी-खांसी से जूझने के बावजूद दर्शकों के बीच उपस्थित रहकर खुशी हुई!"

    प्रशंसा के लायक कुछ भी नहीं

    शशि थरूर द्वारा की गई पीएम मोदी की सराहना कांग्रेस को रास नहीं आ रही है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने इसे “तुच्छ और क्षुद्र भाषण” करार देते हुए हैरानी जताई और कहा कि थरूर को इसमें सराहना लायक बात कैसे दिख गई? यह आश्चर्यजनक है। उन्होंने कहा मुझे भाषण में प्रशंसा के लायक कुछ भी नहीं लगा।

