Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    'इसमें कोई शक नहीं है कि...', दिग्विजय सिंह के बयान पर कांग्रेस में उठा विवाद, शशि थरूर ने क्या कहा?

    By Sakshi Pandey Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 12:55 PM (IST)

    कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के पार्टी में सुधार संबंधी बयान पर घमासान मच गया है। शशि थरूर ने उनका समर्थन करते हुए संगठन को मजबूत करने और अनुशासन की आव ...और पढ़ें

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के बयान पर पार्टी के भीतर ही घमासान मच गया है। कई नेताओं ने दिग्विजय सिंह के बयान पर आपत्ति जताई है। मगर, वहीं, कांग्रेस सांसद शशि थरूर उनके समर्थन में उतर आए हैं। शशि थरूर का कहना है कि पार्टी में सुधार करने की जरूरत है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शशि थरूर का बयान

    कांग्रेस से मनमुटाव की अटकलों को लेकर सूर्खियां बटोर रहे शशि थरूर ने दिग्विजय सिंह को सही ठहराया है। शशि थरूर के अनुसार, "हम दोस्त हैं और कई बार निष्पक्ष बातचीत करते हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि संगठन मजबूत होना चाहिए।"

    शशि थरूर ने आगे कहा-

    हमारी पार्टी का इतिहास 140 साल पुराना है। हम इससे काफी कुछ सीख सकते हैं। मैं भी चाहता हूं कि संगठन मजबूत होना चाहिए। अनुशासन बहुत जरूरी है। यह सोचने का विषय है। हमारे संगठन में अनुशासन होना चाहिए।

    दिग्विजय सिंह की पोस्ट वायरल

    दिग्विजय सिंह ने पिछले हफ्ते कांग्रेस पार्टी में सुधार और विकेंद्रीकरण करने की सलाह दी थी। सोशल मीडिया पर शेयर की गई दिग्विजय सिंह की यह पोस्ट सियासी गलियारों में विवादों का कारण बन गई है। दिग्विजय सिंह ने अपनी इस पोस्ट में राहुल गांधी को भी टैग किया था।

    PM मोदी की तस्वीर शेयर की

    दिग्विजय सिंह की पोस्ट की चर्चा अभी थमी भी नहीं थी कि उन्होंने फिर से RSS-BJP की तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर भी साझा की, जिसमें वो लाल कृष्ण आडवाणी के पास जमीन पर बैठे हैं। कांग्रेस के ही कई नेताओं ने दिग्विजय सिंह की इस पोस्ट की आलोचना की है।

    यह भी पढ़ें- RSS-BJP के मुरीद हुए दिग्विजय सिंह? शेयर की PM मोदी की फोटो, कांग्रेस में क्यों शुरू हुई खींचतान