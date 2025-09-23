'वोट चोरी' के मुद्दे पर राहुल गांधी के सवालों पर भाजपा का जवाब, शरद पवार ने उठाए सवाल

शरद पवार ने कहा कि राहुल गांधी द्वारा वोट चोरी के मुद्दे पर चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाने पर भाजपा का जवाब देना जनता में अविश्वास पैदा करता है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को राहुल गांधी के उठाए मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए था। पवार ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग के बजाय भाजपा नेताओं की प्रतिक्रिया से आयोग के प्रति अविश्वास बढ़ रहा है।

राज्य ब्यूरो, मुंबई। राकांपा (शरदचंद्र पवार) के प्रमुख शरद पवार ने कहा है कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी जब वोट चोरी के मुद्दे पर चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हैं, तो उसका जवाब भाजपा की ओर से दिया जाना आम जन में ‘अविश्वास’ बढ़ाता है।

शरद पवार ने पुणे में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि कथित "वोट चोरी" को लेकर राहुल गांधी ने भारत के चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली के बारे में कई महत्त्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं। जब विपक्ष के नेता (लोकसभा में) गांधी ने संसद में यह मुद्दा उठाया था, तो चुनाव आयोग को इस पर ध्यान देना चाहिए था।

लेकिन हो यह रहा है कि जब गांधी सवाल उठाते हैं और चुनाव आयोग की आलोचना करते हैं, तो चुनाव आयोग जवाब नहीं देता - बल्कि भाजपा और उसके नेता जवाब देते हैं। चुनाव आयोग के बजाय मुख्यमंत्री और अन्य नेता ऐसे मुद्दों पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। ऐसा करके वे वास्तव में चुनाव आयोग के प्रति अविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं, जो अच्छा नहीं है।