    शहनवाज हुसैने ने मदनी पर साधा निशाना, कहा- 'भारत में मुसलमानों को सबसे ज्यादा अधिकार'

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 06:23 PM (IST)

    भाजपा नेता शहनवाज हुसैन ने मौलाना महमूद मदनी के 'जिहाद' वाले बयान की आलोचना करते हुए कहा कि भारत में मुसलमानों को सबसे ज्यादा अधिकार प्राप्त हैं। उन्होंने मदनी पर मुसलमानों को भड़काने और उनमें अविश्वास पैदा करने का आरोप लगाया। हुसैन ने कहा कि भारत मुसलमानों के लिए सबसे सुरक्षित और बेहतर देश है, और यहां जिहाद की कोई जगह नहीं है।

    शहनवाज हुसैने ने मदनी पर साधा निशाना (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने सोमवार को जमीअत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी के हालिया बयानों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि भारतीय मुसलमान दुनिया में सबसे ज्यादा अधिकार और आजादी भारत में ही पाते हैं, इसलिए किसी को भी उन्हें उकसाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मदनी ने भोपाल में कहा था, "जहां अत्याचार होगा, वहां जिहाद होगा", जिस पर हुसैन ने कड़ी आपत्ति जताई।

    शहनवाज हुसैन ने कहा, "मौलाना मदनी का कहना कि अत्याचार होगा तो जिहाद होगायह गलत और खतरनाक बयान है। भारत में कहां अत्याचार हो रहा है?" उन्होंने आरोप लगाया कि मदनी मुसलमानों में अविश्वास और तनाव फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। हुसैन ने कहा, "मुसलमानों को भड़काने की साजिश मत कीजिए। वे उन्हें टकराव के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं।"

    हुसैन ने क्या कहा?

    बीजेपी नेता ने दावा किया कि भारतीय मुसलमान सबसे सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन भारत में जीते हैं। उन्होंने कहा, "मुसलमानों को भारत से बेहतर देश, हिंदुओं से बेहतर दोस्त, भारत से बेहतर संविधान या मोदी से बेहतर नेतृत्व नहीं मिलेगा।" हुसैन ने कहा कि भारतीय मुसलमान भी मदनी के 'जिहाद' वाले बयान को नहीं मानते।

    मदनी ने अपने भाषण में सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि बाबरी मस्जिद, ट्रिपल तलाक समेत कई फैसलों से लगता है कि अदालतें सरकार के दबाव में हैं। मदनी ने कहा, "कोर्ट तभी सुप्रीम है जब वह संविधान के अनुसार चले। अगर ऐसा नहीं करती, तो उसे सुप्रीम नहीं कहा जा सकता।" उन्होंने वक्फ संपत्तियों की जब्ती, मॉब लिंचिंग, बुलडोजर राजनीति, एंटी-कन्वर्जन कानून और वंदे मातरम पर भी बयान दिए।

    मदनी पर साधा निशाना

    हुसैन ने कहा कि मदनी के ये बयान डर और भ्रम फैलाने वाले हैं। उन्होंने साफ कहा, "भारत में जिहाद की इजाजत नहीं दी जा सकती।" बीजेपी नेता ने यह भी कहा कि मदनी को भारतीय मुसलमानों के ठेकेदार बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।

