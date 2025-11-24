रूपए में गिरावट पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा, जयराम रमेश ने PM मोदी का पुराना वीडियो शेयर कर साधा निशाना

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। कांग्रेस ने अमेरिकी डॉलर के मुकबले रुपए में लगातार गिरावट को लेकर केंद्र सरकार को घेरते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने गुजरात सीएम रहते 2013 में रुपए में गिरावट को लेकर दिए पीएम मोदी के पुराने बयानों का सहारा लेते हुए सरकार पर प्रहार किया।

साथ ही संकेत दिया कि रुपए में पिछले कुछ अर्से से जारी अवमूल्यन और आर्थिक चुनौतियों के समग्र मुद्दे को विपक्षी दल संसद के शीत सत्र में उठाते हुए सदन में चर्चा की मांग करेंगे। जयराम ने एक्स पर पोस्टमें रुपए के डॉलर के मुकाबले 90 रुपए के निकट आने का मुद्दा उठाते हुए पीएम मोदी का 2013 का वह वीडियो भी साझा किया।

जयराम रमेश के साथ-साथ दिग्विजीय सिंह ने भी साधा निशाना इस वीडियो में वे यूपीए की तत्कालीन मनमोहन सरकार की रुपए के अवमूल्यन को लेकर बेहद तीखी आलोचना करते हुए कह रहे हैं, "रुपए रुपए की कीमत कीमत कैसे तेजी से गिर रही है। कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि दिल्ली सरकार और रुपए के बीच प्रतिस्पर्धा चल रही कि किसकी आबरू तेजी से गिरती चली जा रही है।"