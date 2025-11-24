Language
    रूपए में गिरावट पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा, जयराम रमेश ने PM मोदी का पुराना वीडियो शेयर कर साधा निशाना

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 10:00 PM (IST)

    कांग्रेस ने रुपये में लगातार गिरावट को लेकर सरकार पर हमला बोला है। जयराम रमेश ने पीएम मोदी के पुराने बयानों का वीडियो शेयर करते हुए निशाना साधा, जिसमें मोदी रुपये की गिरती कीमत पर यूपीए सरकार की आलोचना कर रहे थे। कांग्रेस शीतकालीन सत्र में इस मुद्दे को उठाने की तैयारी में है। दिग्विजय सिंह ने भी सरकार पर हमला करते हुए आर्थिक वादों को लेकर सवाल उठाए।

    रूपए में गिरावट पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा (फाइल फोटो)

    जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। कांग्रेस ने अमेरिकी डॉलर के मुकबले रुपए में लगातार गिरावट को लेकर केंद्र सरकार को घेरते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने गुजरात सीएम रहते 2013 में रुपए में गिरावट को लेकर दिए पीएम मोदी के पुराने बयानों का सहारा लेते हुए सरकार पर प्रहार किया।

    साथ ही संकेत दिया कि रुपए में पिछले कुछ अर्से से जारी अवमूल्यन और आर्थिक चुनौतियों के समग्र मुद्दे को विपक्षी दल संसद के शीत सत्र में उठाते हुए सदन में चर्चा की मांग करेंगे। जयराम ने एक्स पर पोस्टमें रुपए के डॉलर के मुकाबले 90 रुपए के निकट आने का मुद्दा उठाते हुए पीएम मोदी का 2013 का वह वीडियो भी साझा किया।

    जयराम रमेश के साथ-साथ दिग्विजीय सिंह ने भी साधा निशाना

    इस वीडियो में वे यूपीए की तत्कालीन मनमोहन सरकार की रुपए के अवमूल्यन को लेकर बेहद तीखी आलोचना करते हुए कह रहे हैं, "रुपए रुपए की कीमत कीमत कैसे तेजी से गिर रही है। कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि दिल्ली सरकार और रुपए के बीच प्रतिस्पर्धा चल रही कि किसकी आबरू तेजी से गिरती चली जा रही है।"

    जयराम ने तंज कसते हुए कहा है कि क्या पीएम ने तब जो कहा था उसे याद करेंगे। जयराम से पहले भी कांग्रेस के कुछ नेताओं ने रुपए में गिरावट का मामला उठाते हुए सरकार पर सवाल दागे थे।

    पार्टी के वरिष्ठ नेता मध्यप्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने एक दिन पूर्व एक्स पोस्ट में कहा कि गुजरात माडल के शासन से भारत का रुपया अब शतक मारने वाला है और 2014 के लोक सभा चुनाव में वे सब 'विख्यात' अर्थ शास्त्री जो भारत को 'विश्वगुरु' बनाने के लिए आम आदमी के 'अच्छे दिन' ला रहे थे हर खाते में 15 लाख रुपए डाल, हर वर्ष बेरोजगारों को दो करोड़ नौकरियां दे रहे थे, पेट्रोल डीजल सस्ता बिकवाने और रूपए को डालर से अधिक मजबूत कर रहे थे वे अब कहां छिपे हुए हैं। 

