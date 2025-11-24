Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मुंबई एयरपोर्ट ने बनाया नया रिकॉर्ड, एक दिन में दर्ज हुई एक हजार से ज्यादा उड़ानें; रचा इतिहास

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 09:03 PM (IST)

    मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे ने 21 नवंबर को 1036 उड़ानों की आवाजाही दर्ज करके एक नया रिकॉर्ड बनाया। यह आंकड़ा पिछले रिकॉर्ड से अधिक है, जिसका मुख्य कारण सर्दियों और त्योहारों के मौसम में यात्रा की मांग में वृद्धि है। एयरपोर्ट ने 1,70,488 यात्रियों का मूवमेंट दर्ज किया। यह सफलता एयरपोर्ट के आधुनिक तकनीक और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से मिली है।

    prefferd source google
    Hero Image

    मुंबई एयरपोर्ट ने बनाया नया रिकॉर्ड एक दिन में दर्ज हुई एक हजार से ज्यादा उड़ानें (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे (CSMIA) ने 21 नवंबर को एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया। एयरपोर्ट ने 24 घंटे में कुल 1036 एयर ट्रैफिक मूवमेंट (ATMs) यानी उड़ानों की आवाजाही दर्ज की।

    यह आंकड़ा पिछले रिकॉर्ड 1032 ATMs (11 नवंबर 2023) से ज्यादा है। इससे साफ है कि यह एयरपोर्ट दुनिया के सबसे व्यस्त सिंगल-रनवे एयरपोर्ट्स में अपनी जगह और मजबूत कर रहा है। बढ़ती सर्दियों और त्योहार सीजन की यात्रा मांग ने इस प्रदर्शन को और आगे बढ़ाया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यात्रियों की संख्या भी रिकॉर्ड के करीब

    उड़ानों के साथ यात्रियों की संख्या भी लगभग रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। 21 नवंबर को एयरपोर्ट ने कुल 1,70,488 यात्री मूवमेंट दर्ज किए। यह आंकड़ा अब तक के सबसे बड़े रिकॉर्ड1,70,516 यात्री (11 जनवरी)से थोड़ा ही कम रहा। इनमें से 1,21,527 घरेलू और 48,961 अंतरराष्ट्रीय यात्री थे।

    जटिल रनवे सिस्टम के बावजूद तेज संचालन

    मुंबई एयरपोर्ट का रनवे सिस्टम 'क्रॉस-रनवे' है, जो संचालन को तकनीकी रूप से अधिक चुनौतीपूर्ण बनाता है। इसके बावजूद एयरपोर्ट हर दिन एक हजार से ज्यादा उड़ानों और करीब 1.7 लाख यात्रियों को संभालने की क्षमता दिखा रहा है।

    यह सब संभव हुआ है एयरपोर्ट के डिजिटल-फर्स्ट सिस्टम, स्मार्ट तकनीक और बेहतर इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट की वजह से। साथ ही, मुंबई एयरपोर्ट देश के सबसे बड़े एयर कार्गो टर्मिनलों में से एक चलाता है जो इसे भारत की अर्थव्यवस्था के लिए और भी अहम बनाता है।

    क्या सच में धरती से 'थीया' के टकराने से बना था चांद? बदल रही चंद्रमा के पैदा होने की कहानी