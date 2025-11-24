मुंबई एयरपोर्ट ने बनाया नया रिकॉर्ड, एक दिन में दर्ज हुई एक हजार से ज्यादा उड़ानें; रचा इतिहास

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे (CSMIA) ने 21 नवंबर को एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया। एयरपोर्ट ने 24 घंटे में कुल 1036 एयर ट्रैफिक मूवमेंट (ATMs) यानी उड़ानों की आवाजाही दर्ज की। यह आंकड़ा पिछले रिकॉर्ड 1032 ATMs (11 नवंबर 2023) से ज्यादा है। इससे साफ है कि यह एयरपोर्ट दुनिया के सबसे व्यस्त सिंगल-रनवे एयरपोर्ट्स में अपनी जगह और मजबूत कर रहा है। बढ़ती सर्दियों और त्योहार सीजन की यात्रा मांग ने इस प्रदर्शन को और आगे बढ़ाया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यात्रियों की संख्या भी रिकॉर्ड के करीब उड़ानों के साथ यात्रियों की संख्या भी लगभग रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। 21 नवंबर को एयरपोर्ट ने कुल 1,70,488 यात्री मूवमेंट दर्ज किए। यह आंकड़ा अब तक के सबसे बड़े रिकॉर्ड1,70,516 यात्री (11 जनवरी)से थोड़ा ही कम रहा। इनमें से 1,21,527 घरेलू और 48,961 अंतरराष्ट्रीय यात्री थे।

जटिल रनवे सिस्टम के बावजूद तेज संचालन मुंबई एयरपोर्ट का रनवे सिस्टम 'क्रॉस-रनवे' है, जो संचालन को तकनीकी रूप से अधिक चुनौतीपूर्ण बनाता है। इसके बावजूद एयरपोर्ट हर दिन एक हजार से ज्यादा उड़ानों और करीब 1.7 लाख यात्रियों को संभालने की क्षमता दिखा रहा है।