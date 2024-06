'जब चिड़िया चुग गई खेत तो...' मोहन भागवत और इंद्रेश कुमार के बयान की टाइमिंग पर कांग्रेस नेता ने उठाए सवाल

आरएसएस नेताओं के सामने आ रहे बयानों के बीच कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रतिक्रिया दी है। पवन खेड़ा ने कहा कि आरएसएस को कोई गंभीरता से नहीं लेता। मोदी जी खुद गंभीरता से नहीं लेते हैं। जब बोलना का समय था तब आर ने नहीं कहा। हर जिले में आरएसएस कार्यालय बन रहे थे। अब जब चिड़िया चुग गई खेत तो आप बोलने आ गए। पहले मोदी जी उनकी बात सुन लें फिर हम सुनेंगे।"

#WATCH | Delhi: On RSS leader Indresh Kumar's statement, Congress leader Pawan Khera says, "Who takes RSS seriously? PM Modi does not take them seriously, so why should we? ... If he had spoken when it was time to speak, everyone would have taken him seriously. At that time, they… pic.twitter.com/uELM48kddZ