प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने पर रॉबर्ड वाड्रा ने दी प्रतिक्रिया, खुद सक्रिय राजनीति आएंगे या नहीं; कर दिया साफ

रॉबर्ट वाड्रा ने कहा,"अमेठी और रायबरेली के लोग चाहते हैं कि गांधी परिवार उनसे जुड़ा रहे। अमेठी के लोगों को लगता है कि उन्होंने स्मृति ईरानी को मौका देकर गलती की क्योंकि उन्होंने वहां विकास के लिए काम नहीं किया।"

उन्होंने आगे कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि राहुल और प्रियंका ने किशोरी लाल (किशोरी लाल शर्मा) जी को मैदान में उतारने का सही फैसला किया, जिन्होंने पिछले 40 सालों से अमेठी में काम किया है। प्रियंका ने राहुल जी और किशोरी लाल जी दोनों के लिए कड़ी मेहनत की।"

#WATCH | On Congress leader Priyanka Gandhi Vadra to contest from Wayanad, businessman and her husband Robert Vadra says, "On entering Parliament, she will raise issues of farmers welfare, unemployment, women security, which the BJP doesn't raise...Smriti Irani never did anything… pic.twitter.com/tBoa3701Nq— ANI (@ANI) June 18, 2024