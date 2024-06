Priyanka Gandhi: मैं बिल्कुल भी नर्वस नहीं हूं...' रायबरेली के लिए 20 साल तक किया काम, कैसा रहा प्रियंका गांधी का अब तक का सफर

प्रियंका गांधी ने कहा, 'मैं बिल्कुल भी नर्वस नहीं हूं... मैं वायनाड का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम होने के लिए बहुत खुश हूं। मैं बस इतना कहूंगी कि मैं उन्हें राहुल की अनुपस्थिति महसूस नहीं होने दूंगी। मेरा रायबरेली से अच्छा रिश्ता है क्योंकि मैंने वहां 20 साल तक काम किया है और यह रिश्ता कभी नहीं टूटेगा।'

प्रियंका ने व्यवसायी रॉबर्ट वाड्रा से शादी की है, जिन्होंने लोकसभा चुनावों से पहले अमेठी से चुनाव लड़ने की अपनी इच्छा बार-बार व्यक्त की थी। यह सीट अंततः परिवार के वफादार किशोरी लाल शर्मा को दी गई, जिन्होंने भाजपा नेता स्मृति ईरानी को हराया।

#WATCH | Congress leader Priyanka Gandhi Vadra says, "I am very happy to be able to represent Wayanad and I will not let them feel his (Rahul Gandhi's) absence. I will work hard and I will try my best to make everyone happy and be a good representative. I have a very old… pic.twitter.com/Ii7kcrrlKC— ANI (@ANI) June 17, 2024