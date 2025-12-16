अपनी ही सरकार को घिरते देख सांसद ने वापस लिया सवाल, राज्यसभा में मचा हंगामा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। राज्यसभा में राज्यों पर बढ़ते कर्ज को लेकर पूछे गए सवाल को अंतिम समय में वापस लिए जाने को लेकर उस समय हंगामा खड़ा हो गया है, जब वित्त मंत्री उस सवाल का जवाब देने के लिए तैयारी के साथ ही सदन में मौजूद थी। हालांकि उस सवाल की बारी आती, उससे पहले ही सदन को बताया गया कि सवाल नंबर-167 को वापस ले लिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दरअसल यह सवाल तृणमूल सांसद सागरिका घोष ने पूछा था। बताया जा रहा है इस सवाल पर पश्चिम बंगाल की अपनी ही सरकार के घिरने की संभावना को देखते हुए वापस लिया गया। भाजपा सांसद राधामोहन दास अग्रवाल ने इस पर आपत्ति जताई और हंगामा किया।

सवाल वापस लेने पर हुआ हंगामा यह बात अलग है कि नियमों के तहत कोई भी सदस्य अपने पूछे गए सवाल को वापस ले सकता है, लेकिन राज्यों पर जीडीपी की तुलना में बढ़ते कर्ज और केंद्र की ओर से उसे उबारने के लिए स्कीम के दायरे में लाने से जुड़े इस सवाल को जिस तरह से टीएमसी सांसद सागरिका घोष पीछे हटी, उसे लेकर सदन में खूब चर्चा रही।

सदस्यों का कहना था कि यह राज्यों की वित्तीय सेहत को जानने को लेकर बेहतर सवाल था। भाजपा सांसद राधामोहन दास अग्रवाल के मुताबिक इस सवाल से जुड़ा उनका भी एक पूरक सवाल था, लेकिन मूल सवाल के वापस ले लिए जाने से वह उसे नहीं कर पाए। सूत्रों की मानें तो इस सवाल को इसलिए वापस लिया गया, क्योंकि इसमें पश्चिम बंगाल की खराब हो चुकी वित्तीय हालत की पोल खुलने वाली थी।