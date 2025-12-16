Language
    अपनी ही सरकार को घिरते देख सांसद ने वापस लिया सवाल, राज्यसभा में मचा हंगामा

    By Jagran News Edited By: Swaraj Srivastava
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 09:44 PM (IST)

    राज्यसभा में तृणमूल सांसद सागरिका घोष द्वारा राज्यों पर बढ़ते कर्ज से संबंधित सवाल को अंतिम समय में वापस लेने पर हंगामा हुआ। वित्त मंत्री सवाल का जवाब ...और पढ़ें

    दरअसल यह सवाल तृणमूल सांसद सागरिका घोष ने पूछा था (फोटो: स्क्रीनग्रैब)

    जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। राज्यसभा में राज्यों पर बढ़ते कर्ज को लेकर पूछे गए सवाल को अंतिम समय में वापस लिए जाने को लेकर उस समय हंगामा खड़ा हो गया है, जब वित्त मंत्री उस सवाल का जवाब देने के लिए तैयारी के साथ ही सदन में मौजूद थी। हालांकि उस सवाल की बारी आती, उससे पहले ही सदन को बताया गया कि सवाल नंबर-167 को वापस ले लिया है।

    दरअसल यह सवाल तृणमूल सांसद सागरिका घोष ने पूछा था। बताया जा रहा है इस सवाल पर पश्चिम बंगाल की अपनी ही सरकार के घिरने की संभावना को देखते हुए वापस लिया गया। भाजपा सांसद राधामोहन दास अग्रवाल ने इस पर आपत्ति जताई और हंगामा किया।

    सवाल वापस लेने पर हुआ हंगामा

    यह बात अलग है कि नियमों के तहत कोई भी सदस्य अपने पूछे गए सवाल को वापस ले सकता है, लेकिन राज्यों पर जीडीपी की तुलना में बढ़ते कर्ज और केंद्र की ओर से उसे उबारने के लिए स्कीम के दायरे में लाने से जुड़े इस सवाल को जिस तरह से टीएमसी सांसद सागरिका घोष पीछे हटी, उसे लेकर सदन में खूब चर्चा रही।

    सदस्यों का कहना था कि यह राज्यों की वित्तीय सेहत को जानने को लेकर बेहतर सवाल था। भाजपा सांसद राधामोहन दास अग्रवाल के मुताबिक इस सवाल से जुड़ा उनका भी एक पूरक सवाल था, लेकिन मूल सवाल के वापस ले लिए जाने से वह उसे नहीं कर पाए। सूत्रों की मानें तो इस सवाल को इसलिए वापस लिया गया, क्योंकि इसमें पश्चिम बंगाल की खराब हो चुकी वित्तीय हालत की पोल खुलने वाली थी।

    सबसे अधिक कर्ज में डूबे राज्यों में पश्चिम बंगाल की स्थिति तीसरे नंबर पर है। ऐसे में टीएमसी नेताओं को लगा कि इससे वह सदन में घिर सकते है। वहीं ऐसे किसी भी सवाल को न पूछने को लेकर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की ओर से हस्तक्षेप के बाद इसे अंतिम समय में वापस लेना ही बेहतर समझा गया।

