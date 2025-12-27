'नोटबंदी की तरह विनाशकारी फैसला...', मनरेगा की जगह जी राम जी एक्ट लाने पर भड़के राहुल गांधी

डिजिटल डेस्क , नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने VB-G RAM G एक्ट को लेकर केंद्र की BJP के नेतृत्व वाली NDA सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अकेले ही राज्यों और गरीबों पर नोटबंदी की तरह एक विनाशकारी हमला किया है।

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा कि कांग्रेस सरकार की कार्रवाई का विरोध करेगी और विश्वास जताया कि पूरा विपक्ष इसके साथ होगा। उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री ने अपनी कैबिनेट से पूछे बिना, मामले का अध्ययन किए बिना अकेले ही MGNREGA को खत्म कर दिया। हम इसका विरोध करने जा रहे हैं। मुझे विश्वास है कि पूरा विपक्ष हमारे साथ होगा।" 5 जनवरी को'MGNREGA बचाओ अभियान' राहुल गांधी ने कांग्रेस के 'MGNREGA बचाओ अभियान' का जिक्र करते हुए कहा, जिसे वह 5 जनवरी को देश भर में शुरू करने की योजना बना रही है। यह दावा करते हुए कि UPA-काल का MGNREGA सिर्फ एक कार्य कार्यक्रम नहीं था, बल्कि एक विकास ढांचा था जिसकी दुनिया भर में सराहना की गई थी, उन्होंने दावा किया कि इसे रद करना अधिकार-आधारित दृष्टिकोण और देश के संघीय ढांचे पर हमला था।