Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एटम बम के बाद हाइड्रोजन बम लोडिंग..., हरियाणा में BJP की जीत पर राहुल EC से पूछे ये सवाल

    By Jagran News Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 09:00 PM (IST)

    कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिहार चुनाव से पहले चुनाव आयोग पर हमला बोला। उन्होंने हरियाणा चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए बिहार में भी गड़बड़ी की आशंका जताई। राहुल ने हरियाणा की मतदाता सूची में 25 लाख फर्जी नाम होने का दावा किया और भाजपा पर चुनाव आयोग से मिलीभगत का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस 22 हजार वोटों से हारी क्योंकि मतदाता सूची में फर्जीवाड़ा था।

    prefferd source google
    Hero Image

    कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिहार चुनाव से पहले चुनाव आयोग पर हमला बोला। (फोटो- पीटीआई)

    जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। बिहार चुनाव के पहले चरण के मतदान के एक दिन पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला और हरियाणा विधानसभा चुनाव को चुराए जाने का गंभीर आरोप लगाते हुए यह आशंका भी जता दी कि बिहार में गड़बड़ी हो सकती है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हालांकि, उनकी आशंका से भाजपा को अवसर दे दिया और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सरीखे वरिष्ठ नेता भी तंज कर दिया कि राहुल बिहार में मिलने वाली हार का अभी से आधार बनाने लगे हैं। बहरहाल, पिछले दो तीन संस्करणों की तरह दस्तावेजों के पुलिंदे के साथ तैयारी से आए थे।

    राहुल गांधी का दावा- 25 लाख फर्जी नाम जोड़े गए

    हरियाणा की मतदाता सूची का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि इनमें करीब 25 लाख फर्जी मतदाताओं के नाम जोड़े गए थे। यह सारी गड़बड़ियां भाजपा ने चुनाव आयोग की मिलीभगत से की थी। इस दौरान उन्होंने कुछ साक्ष्य पेश करते हुए दावा किया कि ये सभी सबूत सौ प्रतिशत सही है क्योंकि उन्होंने इसकी कई बार जांच कराई है। सिर्फ 22 हजार वोटों से कांग्रेस पार्टी हरियाणा का विधानसभा चुनाव हार गई।

    राहुल गांधी ने इंदिरा भवन में पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि भाजपा ने यह चुनाव चोरी तब की, जब चुनाव पूर्व सभी सर्वेक्षण में हरियाणा में कांग्रेस की बड़ी जीत बताई जा रही है। इतना ही नहीं, डाक मतपत्रों में भी कांग्रेस को 73 सीटें मिलीं जबकि भाजपा को सिर्फ 17 सीटें मिलीं थी।

    क्या और पीसी करेंगे राहुल गांधी?

    बता दें कि राहुल गांधी की इस प्रेस कांफ्रेंस को 'हाइड्रोजन बम लोडिंग..' नाम दिया गया था। ध्यान रहे कि इससे पहले उन्होंने एक ऐसी ही प्रेस वार्ता में एटम बम फोड़ने की बात की थी। हाइड्रोजन बम लोडिंग का साफ अर्थ है कि इसी तरह वह कुछ और प्रेस वार्ता करने वाले हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता ने बताया कि हरियाणा की मतदाता सूची में जो 25,41,144 फर्जी मतदाता है, उनमें से 5.21 लाख डुप्लीकेट मतदाता, 93 हजार मतदाता गलत पते वाले और 19.26 लाख वोट एक ही नाम से कई जगहों पर दर्ज बल्क वोटर है।

    राहुल का दावा- हरियाणा में हर आठ में से एक मतदाता फर्जी

    उन्होंने इस दौरान एक महिला की फोटो दिखाते हुए दावा किया कि राई विधानसभा क्षेत्र के दस बूथों पर 22 जगह मतदाता सूची में यह फोटो दर्ज है। इसके नाम सभी जगहों पर अलग-अलग है। जबकि यह महिला ब्राजील की एक माडल है। इससे साफ है कि यह वोटों की यह चोरी केंद्रीकृत तरीके से की जा रही है। क्योंकि बीएलओ ऐसा नहीं कर सकता है।

    राहुल गांधी ने दावा किया कि हरियाणा में हर आठ में से एक मतदाता फर्जी है। इन फर्जी मतदाताओं के चलते कांग्रेस 22,779 वोटों से हरियाणा में हार गई, जो आठ सीटों का जीत का अंतर था।

    हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी को तीसरी बार मिली जीत

    गौरतलब है कि हरियाणा के 2024 के विधानसभा चुनावों में भाजपा ने 48 सीटें जीती थीं, जबकि कांग्रेस 37 सीटें ही जीत पायी थी। वहीं इनेलो दो और तीन सीटों पर निर्दलीय जीते थे।एक सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि ज्यादा संभव है कि महाराष्ट्र, कर्नाटक व हरियाणा में जिस तरह से वोटों की चोरी की गई, उस पैटर्न को बिहार चुनाव में दोहराया जाए।

    मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का नाम लेते हुए उन पर जनता से झूठ बोलने का आरोप लगाया और कहा कि उन्होंने कहा था कि मकान नंबर जीरो उन लोगों को दिया जाता है जो बेघर होते है, लेकिन यहां तो कुछ ऐसे लोग मिले है, जो बड़े घरों में रह रहे है, फिर भी उनके मकान नंबर जीरो दर्ज है। उन्होंने इसके फोटो भी दिखाए। उन्होंने दावा किया कि भाजपा से जुड़े हजारों लोगों ने उत्तर प्रदेश और हरियाणा दोनों जगहों में मतदान किया।