'वोट चोरी के कारण बढ़ रही बेरोजगारी', राहुल गांधी ने भाजपा पर साधा निशाना; भ्रष्टाचार से भी जोड़ा

राहुल गांधी ने बिहार के युवाओं को साधने के लिए बेरोजगारी के मुद्दे को वोट चोरी से जोड़ा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा वोट चोरी करके सत्ता में बनी रहती है जिससे बेरोजगारी 45 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। राहुल ने कहा कि जब तक चुनाव चोरी होते रहेंगे तब तक बेरोजगारी और भ्रष्टाचार भी बढ़ते रहेंगे।

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। चुनाव से पहले अपनी वोटर अधिकार यात्रा के जरिए बिहार की राजनीति में हलचल मचा चुके लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने वोट चोरी के मुद्दे को सीधे बेरोजगारी से जोड़ते हुए सूबे के युवाओं को साधने का बड़ा दांव चल दिया है।

कांग्रेस कार्यसमिति की पटना में बुधवार को होने वाली बैठक से पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा भाजपा पर देश के युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगाते हुए सरकार को निशाने पर लिया। बेरोजगारी को वोट चोरी से जोड़ा राहुल गांधी ने कहा कि भारत में युवाओं की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है जिसका सीधा रिश्ता वोट चोरी से है क्योंकि चोरी की जीत से बनी सरकार को नौकरियां देने, भर्ती प्रक्रियाएं सुधारने या युवाओं के सपनों की रक्षा करने की कोई परवाह नहीं रहती।

बिहार में मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण में कथित धांधली के खिलाफ लगातार मुखर कांग्रेस पटना में कार्यसमिति की अहम बैठक में वोट चोरी, चुनावी तैयारियों से लेकर अन्य मुद्दों पर चर्चा करेगी। राहुल गांधी ने एक्स पोस्ट पर मंगलवार को जारी बयान में कहा कि युवाओं की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है और इसका सीधा रिश्ता वोट चोरी से है। जब कोई सरकार जनता का विश्वास जीतकर सत्ता में आती है तो उसका पहला कर्तव्य होता है युवाओं को रोजगार और अवसर देना।

भाजपा पर लगाया आरोप लेकिन बकौल राहुल भाजपा चुनाव ईमानदारी से नहीं जीतती वह वोट चोरी और संस्थाओं को कैद कर के सत्ता में बने रहते हैं। इसीलिए बेरोजगारी 45 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है। नौकरियां घट रही हैं। भर्ती प्रक्रियाएं ध्वस्त हो गई हैं और युवाओं का भविष्य अंधेरे में धकेला जा रहा है। इसीलिए हर परीक्षा पेपर लीक और हर भर्ती भ्रष्टाचार की कहानियों से जुड़ी रहती है।

नेता विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश का युवा मेहनत करता है, सपने देखता है और अपने भविष्य के लिए संघर्ष करता है लेकिन मोदी जी सिर्फ अपनी पीआर, सेलिब्रिटीज से अपना गुणगान करवाने और अरबपतियों के मुनाफे में व्यस्त हैं। युवाओं की उम्मीदों को तोड़ना और उन्हें हताश करना इस सरकार की पहचान बन चुकी है।