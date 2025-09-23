मनीष तिवारी ने राहुल गांधी को कहा नेपो किड? पोस्ट वायरल होने के बाद बोले- 'हर चीज कांग्रेस...'

कांग्रेस नेता मनीष तिवारी एक सोशल मीडिया पोस्ट के कारण विवादों में हैं। उन्होंने एशिया में हुए सरकारी विरोधी आंदोलनों पर एक लेख शेयर करते हुए नेपोकिड्स जैसे हैशटैग का इस्तेमाल किया था। भाजपा ने इसे राहुल गांधी पर निशाना बताते हुए राजनीतिक हथियार बनाया। तिवारी ने जवाब में कहा कि लोगों को हर बात को कांग्रेस-भाजपा के नजरिए से नहीं देखना चाहिए।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी को उनके एक सोशल मीडिया पोस्ट के कारण विवाद का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल मनीष तिवारी ने हाल ही में एशिया में हुए सरकारी विरोधी आंदोलनों पर एक लेख लिखा था। इसे सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए मनीष तिवारी ने नेपोकिड्स जैसे हैशटैग्स का इस्तेमाल किया था।

लेकिन उनके इस पोस्ट को भाजपा ने राजनीतिक हथियार बना लिया और कहा कि मनीष तिवारी ने ये पोस्ट राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए लिखा है। इसका जवाब देते हुए मनीष तिवारी ने कहा कि कुछ लोगों को अब आगे बढ़ना चाहिए और हर बात को कांग्रेस-बीजेपी के एंगल से नहीं देखना चाहिए।

मनीष तिवारी ने किया था पोस्ट शुरुआत मनीष तिवारी की उस पोस्ट से हुई, जो उन्हें मंगलवार की सुबह 10 बजे किया था। इसमें उन्हें लिखा था, 'जुलाई 2023 में श्रीलंका में राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे को पद से हटाना, जुलाई 2024 में बांग्लादेश में शेख हसीना को पद से हटाना, सितंबर 2025 में नेपाल में केपी शर्मा ओली को पद से हटाना और अब फिलीपींस में फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन ने अपनी छाप छोड़ी है।'

तिवारी ने आगे लिखा, 'जेन एक्स, वाई, जेड के लिए अब यह एनटाइटलमेंट स्वीकार्य नहीं है। सोशल मीडिया के वे रुझान जिन्होंने 'वंशवाद' को ध्वस्त कर दिया है या चुनौती दे रहे हैं' पर मेरा लेख देखें। इस बीच नेपो किड्स या ट्रिलियन पेसो मार्च का अध्ययन करें।' भाजपा नेता अमित मालवीय ने इस मुद्दे को तुरंत लपक लिया।

भाजपा को दिया जवाब मालवीय ने लिखा, 'जी-23 बागी गुट के सदस्य, वरिष्ठ कांग्रेस नेता मनीष तिवारी, भारतीय राजनीति के सबसे बड़े 'नेपो किड' राहुल गांधी पर निशाना साध रहे हैं। जेन जी की तो बात ही छोड़िए, कांग्रेस के अपने दिग्गज नेता भी उनकी प्रतिगामी राजनीति से तंग आ चुके हैं। अब बगावत अंदर से ही शुरू हो गई है!'