'डर नहीं लगता अब, एक सेकेंड में गायब हो गया', लोकसभा चुनाव के बाद देश के माहौल पर क्या बोले राहुल गांधी?

कांग्रेस सांसद ने आगे कहा," लोकसभा चुनावों के बाद कुछ बदल गया है। कुछ लोगों ने मुझसे कहा है कि चुनाव के बाद डर नहीं लगता अब, डर निकल गया अब। मेरे लिए यह दिलचस्प है कि भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी ने इतना डर ​​फैलाया और छोटे व्यवसायों पर एजेंसियों का दबाव, सब कुछ सेकेंड में गायब हो गया। उन्हें यह डर फैलाने में सालों लग गए और कुछ सेकेंड में गायब हो गया।

