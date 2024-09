Rahul Gandhi In US: 'यह देश सबका है, वो समझ नहीं सकते', अमेरिका में राहुल गांधी ने BJP-RSS पर साधा निशाना

वहीं, कांग्रेस सांसद ने आरएसएस पर भी अपनी प्रतिक्रिया साझा की। उन्होंने कहा कि आरएसएस कहता है कि कुछ राज्य दूसरे राज्यों से कमतर हैं। कुछ भाषाएं दूसरी भाषाओं से कमतर हैं, कुछ धर्म दूसरे धर्मों से कमतर हैं और कुछ समुदाय दूसरे समुदायों से कमतर हैं। हर राज्य का अपना इतिहास, परंपरा है। आरएसएस की विचारधारा है कि तमिल, मराठी, बंगाली, मणिपुरी है, ये कमतर भाषाएं हैं। इसी बात को लेकर लड़ाई है। ये लोग (आरएसएस) भारत को नहीं समझते।

#WATCH | Herndon, Virginia, USA: Lok Sabha LoP and Congress MP Rahul Gandhi says, "...BJP don't understand that this country is of everyone...India is a union. In the Constitution, it is written clearly... India that is Bharat is a union state, histories, tradition music and… pic.twitter.com/AuV3wuKO3H