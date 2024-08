'मैं अपनी आंखों से त्रासदी देखकर आया हूं' राहुल गांधी ने भूस्खलन प्रभावित वायनाड का दर्द संसद में किया बयां

राहुल गांधी ने आगे कहा,"मैं केंद्र और राज्य सरकार, NDRF, SDRF, सेना, नौसेना, तटरक्षक बल, अग्निशमन विभाग और अन्य के काम की सराहना करना चाहूंगा और पड़ोसी राज्यों कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना से मिली सहायता की भी सराहना करना चाहूंगा। यह एक बहुत बड़ी त्रासदी है। मैं केंद्र सरकार से वायनाड के लिए एक व्यापक पुनर्वास पैकेज का समर्थन करने का आग्रह करूंगा, जिसमें आपदा-रोधी बुनियादी ढांचा बनाना और समुदायों की मदद करना शामिल है। मैं सरकार से वायनाड भूस्खलन को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का भी आग्रह करना चाहूंगा। "

I visited Wayanad with my sister some days back and saw firsthand the devastation, pain, and suffering resulting from this tragedy. More than 200 people are dead, and many are missing, but the eventual casualty count is expected to be over 400.