बाइक से भारी क्यों होती है कार? राहुल गांधी ने बताई वजह, बीजेपी ने लिए मजे
कांग्रेस नेता राहुल गांधी कोलंबिया में छात्रों से बात करते हुए एक मोटरसाइकिल और कार के वजन का उदाहरण देकर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के बारे में समझाया। उन्होंने कहा कि कार का इंजन टक्कर लगने पर जान ले सकता है जबकि मोटरसाइकिल का इंजन दुर्घटना में उड़ जाता है। राहुल के इस बयान पर बीजेपी ने निशाना साधते हुए इसे बकवास बताया है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी इस समय कोलंबिया की यात्रा पर हैं। यहां पर उन्होंने एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए एक अतरंगी उदाहरण दिया। राहुल गांधी ने वहां पर मौजूद लोगों से कुछ सवाल किए, अब इस सवाल पर बीजेपी ने तंज कसा है।
दरअसल, राहुल गांधी ने कोलंबिया में कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए कहा कि एक मोटरसाइकिल का वजन 100 किलो क्यों होता है जबकि एक कार का वज़न 3,000 किलो होता है? हालांकि, बाद में उन्होंने इसके पीछे का लॉजिक भी समझाया। राहुल गांधी के इस बयान को बीजेपी ने बकवास करार दिया है।
क्या बोले राहुल गांधी?
राहुल गांधी ने ईआईए विश्वविद्यालय में छात्रों के साथ बातचीत करते हुए एक उदाहरण दिया। इस दौरान उन्होंने पूछा कि एक कार आमतौर पर भारी क्यों होती है; उसे 3,000 किलो धातु की आवश्यकता क्यों होती है जबकि एक मोटरसाइकिल तुलनात्मक रूप से हल्की होती है।
इसके जवाब में उन्होंने दावा किया कि यह सवाल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में बदलाव के लिए केंद्रीय है। आगे उन्होंने अपनी बातों को समझाते हुए कहा कि इसका जवाब इंजन में है। उन्होंने बताया कि कार का इंजन टक्कर लगने पर आपकी जान ले लेता है और मोटरसाइकिल हल्की होती है क्योंकि दुर्घटना के दौरान उसका इंजन उड़ जाता है।
वजन का इंजन से बताया कनेक्शन
राहुल गांधी ने कहा कि जब आप मोटरसाइकिल से टक्कर खाते हैं, उस समय इंजन से आप अलग हो जाते हैं। लेकिन कार की स्थिति में ऐसा नहीं होता है। जब आप कार से टक्कर खाते हैं, तो इंजन कार के भीतर आ जाता है, जिससे आपकी जान जा सकती है। लेकिन कार के इंजन को इस हिसाब से डिजाइन किया गया है, जिससे आपको हानि न पहुंचे।
अपने संबोधन के दौरान राहुल गांधी ने सुझाव दिया कि इस कार समस्या का समाधान इलेक्ट्रिक मोबिलिटी है। इलेक्ट्रिक मोटर उस केंद्रीकृत ऊर्जा प्रणाली को तोड़ देती है।इलेक्ट्रिक मोटर आपको इधर-उधर, मोटर लगाने की अनुमति देती है इसलिए इलेक्ट्रिक मोटर शक्ति का विकेंद्रीकरण है। यही वास्तव में इसकी प्रभावशीलता है।
बीजेपी ने कसा तंज
राहुल गांधी के इस बयान के बाद बीजेपी ने उनपर निशाना साधा है। बीजेपी के आईटी सेल के अध्यक्ष अमित मालवीय ने कहा कि मैंने इतनी बकवास एक साथ नहीं सुनी। अगर कोई यह समझ सके कि राहुल गांधी यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं, तो मुझे खुशी होगी। लेकिन अगर आप भी मेरी तरह ही हैरान हैं, तो निश्चिंत रहें, आप अकेले नहीं हैं।
I haven't heard this much gibberish in one go. If anyone can decode what Rahul Gandhi is trying to say here, I would be glad to be enlightened. But if you are as amused as I am, rest assured, you are not alone!
