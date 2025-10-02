'लोकतंत्र पर हमला भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा', राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दक्षिण अमेरिकी देशों के दौरे पर मोदी सरकार पर लोकतंत्र पर हमले का आरोप लगाया। कोलंबिया विश्वविद्यालय में उन्होंने कहा कि भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला है। उन्होंने देश की विविध परंपराओं को फलने-फूलने देने की वकालत की। राहुल गांधी ने आरएसएस-भाजपा पर कायरता का आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी विचारधारा कमजोर लोगों को पीटने पर आधारित है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी दक्षिण अमेरिकी देशों के दौरे पर हैं। गुरुवार को उन्होंने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती लोकतंत्र पर हमला है। कोलंबिया विश्वविद्यालय के ईआईए में एक कार्यक्रम में बोलते हुए, गांधी ने संरचनात्मक खामियों के मुद्दे पर प्रकाश डाला और सुझाव दिया कि देश की विविध परंपराओं को फलने-फूलने दिया जाना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा, "भारत में इंजीनियरिंग और स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों में मजबूत क्षमताएं हैं, इसलिए मैं देश को लेकर बहुत आशावादी हूं। लेकिन साथ ही, ढांचे में कुछ खामियां भी हैं जिन्हें भारत को ठीक करना होगा। सबसे बड़ी चुनौती भारत में लोकतंत्र पर हो रहा हमला है।"

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हमला हो रहा है- राहुल गांधी कांग्रेस नेता ने तर्क दिया कि विविधता के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था महत्वपूर्ण है, जो विभिन्न परंपराओं, रीति-रिवाजों और विचारों, जिनमें धार्मिक मान्यताओं को पनपने देती है। हालांकि, उन्होंने आगे कहा कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हमला हो रहा है, जो एक बड़ा खतरा या खतरा है।

राहुल गांधी ने कहा, "भारत में अनेक धर्म, परंपराएं और भाषाएं हैं। वास्तव में, यह देश इन सभी लोगों और संस्कृतियों के बीच संवाद का एक माध्यम है। विभिन्न परंपराओं, धर्मों और विचारों को एक स्थान की आवश्यकता होती है और उस स्थान को बनाने का सबसे अच्छा तरीका लोकतांत्रिक व्यवस्था है।"

विविध परंपराओं को पनपने देना बेहद जरूरी- राहुल गांधी उन्होंने कहा कि मौजूदा में इस लोकतांत्रिक व्यवस्था पर व्यापक हमला हो रहा है, और यह एक बड़ा जोखिम है। एक और बड़ा जोखिम देश के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न अवधारणाओं के बीच तनाव है। 16-17 प्रमुख भाषाओं और अनेक धर्मों के साथ, इन विविध परंपराओं को पनपने देना और उन्हें आवश्यक स्थान देना बेहद जरूरी है।"

RSS-BJP पर राहुल गांधी का हमला कांग्रेस नेता ने ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी की जोड़ी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी विचारधारा के मूल में कायरता है। राहुल ने कहा कि यह भाजपा-आरएसएस का स्वभाव है। अगर आप विदेश मंत्री के एक बयान पर गौर करें, तो उन्होंने कहा, 'चीन हमसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। मैं उनसे कैसे लड़ सकता हूं?' इस विचारधारा के मूल में कायरता है।