Karnataka Assembly polls: प्रकाश राज, अमूल्य, अन्य अभिनेताओं ने बेंगलुरु में डाले वोट, की दूसरों से भी अपील

बेंगलुरु (कर्नाटक), एजेंसी। प्रकाश राज ने बुधवार को कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए बेंगलुरु के शांति नगर स्थित सेंट जोसेफ स्कूल में वोट डाला।

वोट डालने के बाद प्रकाश राज ने कहा कि हमें सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ मतदान करना है। हमें कर्नाटक को सुंदर बनाने की जरूरत है।

वहीं इस दौरान कन्नड़ अभिनेता डाली धनंजय और उनके परिवार ने भी अरसीकेरे के कालेनहल्ली गांव में अपना वोट डाला।

#KarnatakaElections | Kannada actor Daali Dhananjaya and his family cast their votes in Kalenahalli Village of Arsikere. pic.twitter.com/dTOywG0Eud May 10, 2023

पूर्व क्रिकेटर जवागल श्रीनाथ ने मैसूरु के एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला।

#WATCH | #KarnatakaElection | Former cricketer Javagal Srinath cast his vote at a polling station in Mysuru. He says, "...I request people to come, vote & choose a good leader for good democracy. I also voted...We must participate in democracy..." pic.twitter.com/RRDGX9l8W3— ANI (@ANI) May 10, 2023

इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं लोगों से अनुरोध करता हूं कि आएं, मतदान करें और अच्छे लोकतंत्र के लिए एक अच्छा नेता चुनें। मैंने भी मतदान किया। हमें लोकतंत्र में भाग लेना चाहिए।

अमूल्या और उनके पति ने बेंगलुरु के RR नगर में एक मतदान केंद्र पर वोट डाला। गणेश, उनकी पत्नी और अभिनेता रमेश अरविंद अपना वोट डालने के लिए RR नगर, बेंगलुरु के एक मतदान केंद्र पर पहुंचे थे।

बेंगलुरु के एक पोलिंग बूथ पर वोट डालने कन्नड़ अभिनेता रमेश अरविंद भी पहुंचे थे।

#WATCH | #KarnatakaElections | Kannada actor Ramesh Aravind arrives at a polling booth in Bengaluru to cast his vote. pic.twitter.com/RwgUcneoU9— ANI (@ANI) May 10, 2023

अभिनेता ऋषभ शेट्टी कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 के लिए अपना वोट डालने के लिए उडुपी के एक मतदान केंद्र पर पहुंचे।

Actor Rishab Shetty arrives at a polling booth in Udupi to cast his vote for #KarnatakaAssemblyElection2023 pic.twitter.com/Y5lRiXoTy6— ANI (@ANI) May 10, 2023

अभिनेता उपेंद्र राव ने बेंगलुरु के एक मतदान केंद्र पर कर्नाटक चुनाव 2023 के लिए अपना वोट डाला।

#WATCH | Actor Upendra Rao casts his vote for #KarnatakaElections2023, at a polling booth in Bengaluru pic.twitter.com/tqSbieqyot— ANI (@ANI) May 10, 2023

बता दें कि आज कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी है जो शाम 6 बजे तक चलेंगे। इस दौरान कई अभिनेताओं ने वोट डाला।

कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए मतदान कड़ी सुरक्षा के बीच सुबह 7 बजे शुरू हुआ और शाम 6 बजे तक चलेगा। चुनाव आयोग के मुताबिक, सुबह 9 बजे तक 7.83 फीसदी मतदान हो चुका है।

कर्नाटक में 224 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हो रहा है, जिसमें 2,615 उम्मीदवार मैदान में हैं।

चुनाव आयोग के अनुसार, बृहत बेंगलुरु महानगर पालिके (BBMP) सेंट्रल में 7.89 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया, जबकि BBMP (उत्तर) में 7.55 प्रतिशत, BBMP (दक्षिण) में 8.22 प्रतिशत, बागलकोट में 8.52 प्रतिशत, बैंगलोर ग्रामीण में सुबह 9 बजे तक 7.72 फीसदी, बेंगलुरु अर्बन में 9.11 फीसदी, बेलगाम में सुबह 7.47 बजे और बेल्लारी में 8.84 फीसदी मतदान हुए।