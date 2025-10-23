Language
    'वो जिसे गठबंधन कहते हैं, बिहार की जनता उसे लठबंधन....' पीएम मोदी ने का विपक्ष पर तीखा प्रहार

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 09:06 PM (IST)

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि बिहार की जनता विपक्षी गठबंधन को 'लठबंधन' कहती है, जो सिर्फ झगड़ा करना जानते हैं। उन्होंने कहा कि एनडीए ने बिहार को जंगलराज से निकालकर विकास की राह पर लाया है और नक्सलवाद को समाप्त करने की दिशा में काम किया है। अब बिहार में जनविश्वास का राज है।

    Hero Image

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विपक्ष पर प्रहार। (फाइल)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग अपने आप को गठबंधन कहते हैं, बिहार की जनता उनको लठबंधन कहती है। वो सिर्फ लठ चलाना और झगड़ा करना जानते हैं। लठबंधन वालों के लिए अपना स्वार्थ ही सबसे बड़ा है। इन्हें बिहार के युवाओं की चिंता नहीं है।

    पीएम ने कहा कि दशकों तक देश और बिहार के नौजवान नक्सलवाद और माओवादी आतंक से पीड़ित रहे। लेकिन, इन लोगों ने आपको नहीं, बल्कि अपने स्वार्थ को हो प्राथमिकता दी। माओवादी आतंक से मदद लेकर ये लोग चुनाव भी जीतते रहे। उसमें से बिहार को बाहर लाने में बहुत मेहनत लग रही है, लेकिन हम लोग कर रहे हैं।

    NDA ने बिहार को जंगलराज से बाहर निकाला- पीएम मोदी

    प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने 2014 के बाद से बड़ी मेहनत की है। NDA ने बिहार को जंगलराज के अंधेरे से निकालकर विकास की नई रोशनी में लाने का काम किया है। आज बिहार में हम नक्सलवाद-माओवादी आतंक को समाप्त करने की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। बिहार के नौजवानों के भविष्य को सुरक्षित करना हमारा कर्तव्य है और हम इसके लिए पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं।

    नक्सलवाद-माओवादी आतंक बिहार को तबाह किया- पीएम मोदी

    बिहार को तबाह करने में नक्सलवाद-माओवादी आतंक ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। ये माओवादी स्कूल, कॉलेज, अस्पताल कुछ भी खोलने नहीं देते थे और बने बनाए संस्थान को बम से तोड़ देते थे। ये उद्योगों को घुसने नहीं देते थे। इसलिए, इनके राज में विकास पूरी तरह चौपट हो गया था। मैं मानता हूं कि इन्होंने बिहार की दो पीढ़ियों के भविष्य बर्बाद किया है।

    आज बिहार में जंगलराज नहीं, जनविश्वास का राज - पीएम मोदी

    पीएम मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार और NDA ने बहुत मेहनत से बिहार को अंधेरे से बाहर निकाला है। आज बिहार में जंगलराज नहीं, जनविश्वास का राज है। आज बिहार का बच्चा-बच्चा गर्व से कहता है कि मैं बिहारी हूं।

