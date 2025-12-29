मुंबई नगर निगम चुनाव से पहले 'पवार परिवार' का मिलन, पुणे-पिंपरी चिंचवड़ में मिलकर लड़ेंगी दोनों एनसीपी
पवार परिवार पुणे और पिंपरी-चिंचवड़ में आगामी मुंबई नगर निगम चुनावों के लिए फिर से एकजुट हो गया है। एनसीपी के दोनों गुट, अजित पवार और शरद पवार के नेतृत ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मुंबई नगर निगम चुनावों से पहले महाराष्ट्र में एक नया सियासी गठजोड़ देखने को मिल रहा है। हफ्तों की अटकलों के बाद पवार परिवार अपने गढ़ पुणे और पिंपरी-चिंचवड़ में आधिकारिक तौर पर फिर से एक दो गया है।
इससे पहले नगर परिषद के चुनावों के दौरान भी पार्टियां कुछ क्षेत्रों में एक साथ आईं थी, लेकिन 2023 में बंटवारे के बाद यह एनसीपी के दोनों गुटों का पहला बड़ा सुनियोजित मिलन है।
मिलकर चुनाव लडेंगे एनसीपी के दोनों गुट
पुणे में गंठबंधन की पुष्टि करते हुए, एनसीपी (एसपी) के नेता रोहित पवार ने कहा कि यह फैसला स्थानीय कार्यकर्ताओं से सलाह-मशविरा करने के बाद लिया गया है। उन्होंने कहा कि यह कार्यकर्ताओं की लड़ाई है और यह चुनाव उनके लिए है। उनके विचारों और चिंताओं को समझने के बाद तय किया गया एनसीपी के दोनों गुट पुणे और पिंपरी-चिंचवड़ में साथ में चुनाव लड़ेंगे।
अजित पवार ने रैली के किया संबोधित
अजित पवार ने शनिवार रात पिंपरी-चिंचवड़ में एक रैली को संबोधित करते हुए एकसाथ आने की पुष्टि की और कहा कि दोनों एनसीपी क्षेत्र के विकास के लिए नगर निगम चुनाव साथ लड़ेंगी।
उन्होंने कहा कि पिंपरी-चिंचवड़ नगर निगम चुनावों के लिए उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप देते समय, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी SP गुट ने चुनाव साथ लड़ने का फैसला किया। इसी वजह से, परिवार एक बार फिर साथ आएगा।
