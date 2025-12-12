Language
    'दिल्ली में प्रदूषण ज्यादा है, एक सिगरेट पीने से कुछ नहीं होगा'; संसद में स्मोकिंग विवाद पर TMC MP का अजीब बयान

    By Abhinav Tripathi Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 02:55 PM (IST)

    संसद में स्मोकिंग को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। भाजपा ने टीएमसी सांसद सौगत रॉय के खिलाफ ई-सिगरेट पीने के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की है।

    संसद में सिगरेट पीने के विवाद पर तृणमूल सांसद का बीजेपी पर पलटवार। (फोटो- स्क्रीनग्रैब)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। संसद में स्मोकिंग को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। भाजपा ने लोकसभा में कथित तौर पर ई-सिगरेट पीने के लिए टीएमसी सांसद सौगत रॉय के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की है।

    दरअसल, बीते दिनों बीजेपी के सांसद अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगर रॉय ने संसद परिसर में ई-सिगरेट का सेवन किया। इस शिकायत पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि वह मामले की जांच कराएंगे। हालांकि, अब टीएमसी सांसद ने बीजेपी पर पलटवार किया है।

    टीएमसी सांसद ने बीजेपी पर किया पलटवार

    टीएमसी सांसद ने कहा कि सरकार को दिल्ली के प्रदूषण को कम करने पर फोकस करना चाहिए। बता दें कि संसद के बाहर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत और गिरिराज सिंह ने सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ी चिंताओं का हवाला देते हुए टीएमसी सांसद के संसद परिसर में ई-सिगरेट के सेवन पर सवाल खड़ा किया। अब इसका एक वीडियो भी सामने आया है।

    केंद्रीय मंत्री के सवाल पर अपना बचाव करते हुए टीएमसी सांसद ने कहा कि वह बिल्डिंग के अंदर नहीं, बल्कि खुले में स्मोकिंग कर रहे थे। वहीं, इस मुद्दे पर टीएमसी सांसद ने आज कहा कि सरकार ने दिल्ली में प्रदूषण के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए ये सब कर रही है।

    टीएमसी सांसद संवादताओं से बात करते हुए कहा कि हाउस के अंदर सिगरेट पीना मना है, लेकिन हाउस के बाहर खुली जगह में सिगरेट पीने पर कोई एतराज नहीं है। BJP सरकार के दौरान दिल्ली में प्रदूषण सबसे अधिक है। उन्हें ऐसे आरोप लगाने के बजाय इस पर फोकस करना चाहिए। एक सिगरेट पीने से कुछ नहीं बदलेगा।

    कैसे शुरू हुआ विवाद

    गौरतलब है कि गुरुवार को बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने प्रश्नकाल के दौरान टीएमसी सांसद पर वेपिंग का आरोप लगाय था। उन्होंने दावा किया था कि तृणमूल के MP पूरे भारत में बैन होने के बावजूद सदन में वेपिंग कर रहे हैं।

    इसी आरोप पर प्रतिक्रिया देते हुए टीएमसी सांसद ने बीजेपी पर पलटवार किया। टीएमसी सांसद ने कहा कि केंद्र सरकार को दिल्ली में प्रदूषण पर ध्यान देना चाहिए। इस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार का आरोप लगाया जा रहा है।

