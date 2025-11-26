विंग कमांडर नमांश के घर पहुंचे अनुराग ठाकुर, बलिदानी के पिता बोले- पोती को भी बनाएंगे फाइटर जेट पायलट

जागरण टीम, धर्मशाला। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं अनुराग सिंह ठाकुर ने बुधवार को बलिदानी विंग कमांडर नमांश स्याल के पैतृक निवास पहुंचे और उनके परिवार से मिलकर संवेदना प्रकट की। उन्होंने बलिदानी नमांश को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि देश ने एक बहादुर, कर्तव्यनिष्ठ और अदम्य साहस वाले फाइटर पायलट को खो दिया है, जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती।



बलिदानी नमांश के पिता ने कहा कि वह अपनी सात साल की पोती को भी फाइटर जेट पायलट बनाएंगे। उन्होंने कहा कि बेटे नमांश को बचपन से जहाज उड़ाने का शौक था। उसकी बेटी भी वैसी ही है।

निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया अनुराग ठाकुर ने परिवार को आश्वस्त करते हुए कहा कि इस दुखद घटना की निष्पक्ष, गहन और त्वरित जांच सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि वह स्वयं संबंधित अधिकारियों से लगातार संपर्क करके पोस्टमार्टम रिपोर्ट की शीघ्र उपलब्धता को लेकर उच्च स्तर पर फॉलोअप करेंगे, ताकि परिवार को अनावश्यक विलंब का सामना न करना पड़े।



उन्होंने कहा कि “नमांश ने राष्ट्र सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया है। देश उनका ऋणी है और ऐसे वीर सपूतों के परिवारों का सम्मान एवं सहयोग हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।”

पूरा देश परिवार के साथ खड़ा अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस कठिन समय में पूरा देश सयाल परिवार के साथ खड़ा है। उन्होंने शहीद के पिता जगन्नाथ सयाल, जो स्वयं भी एक सेवानिवृत्त सेना अधिकारी हैं, से धैर्य बनाए रखने को कहा और इस अपूर्णीय क्षति को सहने की शक्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की।