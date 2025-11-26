विंग कमांडर नमांश के घर पहुंचे अनुराग ठाकुर, बलिदानी के पिता बोले- पोती को भी बनाएंगे फाइटर जेट पायलट
पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने शहीद विंग कमांडर नमांश स्याल के परिवार से मिलकर संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि देश ने एक बहादुर पायलट खो दिया है। नमांश के पिता ने अपनी पोती को भी फाइटर पायलट बनाने की इच्छा जताई। अनुराग ठाकुर ने परिवार को निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया और कहा कि नमांश का बलिदान प्रेरणादायक रहेगा। दुनिया भर से नमांश को श्रद्धांजलि मिली है, जिससे परिवार भावुक है।
जागरण टीम, धर्मशाला। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं अनुराग सिंह ठाकुर ने बुधवार को बलिदानी विंग कमांडर नमांश स्याल के पैतृक निवास पहुंचे और उनके परिवार से मिलकर संवेदना प्रकट की। उन्होंने बलिदानी नमांश को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि देश ने एक बहादुर, कर्तव्यनिष्ठ और अदम्य साहस वाले फाइटर पायलट को खो दिया है, जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती।
बलिदानी नमांश के पिता ने कहा कि वह अपनी सात साल की पोती को भी फाइटर जेट पायलट बनाएंगे। उन्होंने कहा कि बेटे नमांश को बचपन से जहाज उड़ाने का शौक था। उसकी बेटी भी वैसी ही है।
निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया
अनुराग ठाकुर ने परिवार को आश्वस्त करते हुए कहा कि इस दुखद घटना की निष्पक्ष, गहन और त्वरित जांच सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि वह स्वयं संबंधित अधिकारियों से लगातार संपर्क करके पोस्टमार्टम रिपोर्ट की शीघ्र उपलब्धता को लेकर उच्च स्तर पर फॉलोअप करेंगे, ताकि परिवार को अनावश्यक विलंब का सामना न करना पड़े।
उन्होंने कहा कि “नमांश ने राष्ट्र सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया है। देश उनका ऋणी है और ऐसे वीर सपूतों के परिवारों का सम्मान एवं सहयोग हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।”
पूरा देश परिवार के साथ खड़ा
अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस कठिन समय में पूरा देश सयाल परिवार के साथ खड़ा है। उन्होंने शहीद के पिता जगन्नाथ सयाल, जो स्वयं भी एक सेवानिवृत्त सेना अधिकारी हैं, से धैर्य बनाए रखने को कहा और इस अपूर्णीय क्षति को सहने की शक्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की।
यह भी पढ़ें: नमांश के लिए शांति पाठ के बाद फिर देश सेवा की उड़ान भरेगी विंग कमांडर अफशान, पिता बोले- देखिए ये मेरा बेटा...देश में 4 ही ऐसे पायलट
दुनिया भर से मिले सम्मान से भावुक बलिदानी के पिता
बलिदानी के पिता जगन्नाथ सयाल ने बताया कि उन्हें दुनिया भर से मिले सम्मान ने भावुक कर दिया। उन्होंने कहा कि 80 देशों के पायलटों द्वारा नमांश को दी गई श्रद्धांजलि, रूसी पायलटों का विशेष प्रदर्शन और अमेरिकी पायलटों द्वारा एयर शो का रद किया जाना इस बात का प्रमाण है कि भारत की सैन्य सेवाओं के अफसरों को वैश्विक स्तर पर कितना सम्मान प्राप्त है।
नमांश स्याल का बलिदान रहेगा प्रेरणा स्रोत
अनुराग ठाकुर ने परिवार को विश्वास दिलाया कि नमांश की वीरता, कर्तव्यपरायणता और देशभक्ति सदैव स्मरण रहेगी और उनका बलिदान आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा।
