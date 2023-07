Parliament Monsoon Session: लोकसभा में सोनिया गांधी से मिले PM मोदी, अधीर रंजन ने बताया दोनों में क्या हुई बात

नई दिल्ली, एजेंसी। संसद के मानसून सत्र का आज आगाज होते ही सरकार और विपक्ष में टकराव देखने को मिला। मणिपुर वायरल वीडियो मामले को लेकर सत्र का पहला दिन ही हंगामेदार रहा। इस बीच सत्र शुरू होने से पहले पीएम मोदी ने घटना पर दुख जताते हुए कड़ी कार्रवाई की बात कही। इसके बाद उन्होंने लोकसभा में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी से मुलाकात की।

पीएम की सोनिया से मुलाकात के बाद ये चर्चा का विषय बन गया। दोनों नेताओं ने क्यों मुलाकात की, इसका जवाब कांग्रेस एमपी अधीर रंजन ने दिया है।

सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि जब सत्र शुरू होता है, तो परंपरा के अनुसार पीएम सभी नेताओं से उनका हालचाल पूछते हैं। इसलिए, उन्होंने सोनिया गांधी से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि सोनिया ने इस मुलाकात के दौरान पीएम से कहा कि हम चाहते हैं सदन के अंदर मणिपुर पर चर्चा हो।

#WATCH | Congress MP Adhir Ranjan Chowdhury says, "...When the Session begins, as per tradition, PM asks all the leaders about their well-being. So, he met Madam (Sonia Gandhi) too. She told the PM that we want a discussion on Manipur inside the House. I think PM had not… pic.twitter.com/y7QTZDFwgt