    पेपर लीक, भ्रष्टाचार और महिलाओं पर अत्याचार... राजस्थान में पीएम मोदी का कांग्रेस पर हमला

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 05:10 PM (IST)

    प्रधानमंत्री मोदी ने बांसवाड़ा में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया साथ ही जोधपुर-दिल्ली कैंट सहित 3 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने कहा कि राजस्थान की धरती से बिजली क्षेत्र में भारत के सामर्थ्य का नया अध्याय शुरू हो रहा है। राजस्थान मध्य प्रदेश समेत पांच राज्यों में 90 हजार करोड़ रुपये से अधिक के प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं।

    पीएम मोदी ने कांग्रेस पर चुन-चुन कर किया हमला (X- @BJP4India)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री मोदी ने बांसवाड़ा में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाकर 3 ट्रेनों का शुभारंभ किया। जिसमें जोधपुर से दिल्ली कैंट की बीच वंदे भारत, बीकानेर से दिल्ली कैंट के बीच वंदे भारत ट्रेन और उदयपुर से चंडीगढ़ के बीच 22 डिब्बे की LHP ट्रेन शामिल हैं।

    इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा, राजस्थान की धरती से आज बिजली क्षेत्र में भारत के सामर्थ्य का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। आज राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में 90 हजार करोड़ रुपये से अधिक के प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं। यह दिखाता है कि आज देश बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, और इस रफ्तार में देश का हर हिस्सा शामिल है। हर राज्य को प्राथमिकता दी जा रही है।

    कांग्रेस सरकार में राजस्थान पेपर लीक का केंद्र बन गया था- पीएम

    पीएम ने कहा कि कांग्रेस सरकार में राजस्थान पेपर लीक का केंद्र बन गया था, जल जीवन मिशन को भी कांग्रेस ने भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया था, महिलाओं पर अत्याचार चरम पर था, और बलात्कारियों को संरक्षण दिया जा रहा था।

    कांग्रेस सरकार में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ जैसी जगहों पर अपराध और अवैध शराब का कारोबार खूब पनपा। जब आपने भाजपा को मौका दिया, तब हमने कानून व्यवस्था को मजबूत किया और विकास परियोजनाओं में तेजी लाई। आज भाजपा सरकार राजस्थान को तेज विकास की राह पर आगे बढ़ा रही है।

    हमने देश के हर गांव बिजली पहुंचाई- पीएम मोदी

    प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 में हमारी सरकार ने इन हालातों को बदलने का संकल्प लिया और हमने देश के हर गांव तक बिजली पहुंचाई। हमने 2.5 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली कनेक्शन दिया, और जहां-जहां तार पहुंचे, वहां बिजली भी पहुंची। इससे लोगों की जिंदगी आसान हुई और नए-नए उद्योग भी स्थापित हुए।

    कांग्रेस ने बिजली के महत्व पर ध्यान ही नहीं दिया- पीएम मोदी

    पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने बिजली के महत्व पर ध्यान ही नहीं दिया। जब 2014 में आपने मुझे सेवा का अवसर दिया और जब मैंने दायित्व संभाला, तब भारत के 2.5 करोड़ घर ऐसे थे जहाँ बिजली का कनेक्शन नहीं था। आजादी के 70 साल बाद भी देश के 18,000 गांवों में बिजली के खंभे तक नहीं लगे थे। देश के बड़े-बड़े शहरों में घंटों तक बिजली कटौती होती थी, और गांवों में तो 4—5 घंटे बिजली आ जाए, यह बड़ी बात मानी जाती थी।

    उन्होंने कहा कि 21वीं सदी में जिस देश को तेजी से विकास करना है, उसे अपने यहां बिजली उत्पादन बढ़ाना ही होगा। इसमें सबसे सफल वही देश होंगे, जो स्वच्छ ऊर्जा में आगे रहेंगे। इसलिए हमारी सरकार स्वच्छ ऊर्जा के अभियान को जनआंदोलन बनाकर आगे बढ़ा रही है।

