'नीतीश-उद्धव सेक्युलर हो गए और हम अछूत रह गए', विपक्ष के 'INDIA' पर AIMIM का फूटा गुस्सा

मुंबई, एजेंसी। बेंगलुरु में संपन्न दो दिवसीय विपक्षी बैठक में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) पार्टी को आमंत्रित नहीं करने पर पार्टी नेता वारिस पठान ने हमला किया है। उन्होंने कहा कि धर्मनिरपेक्ष पार्टियां उनके साथ 'राजनीतिक अछूत' जैसा व्यवहार कर रहे हैं। एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने यह भी सवाल किया कि कोई असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को कैसे नजरअंदाज कर सकता है?

बता दें, विपक्षियों की दो दिवसीय संयुक्त बैठक मंगलवार को समाप्त हो गई है। मंगलवार को बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा, 'पहले हम यूपीए थे और अब सभी 26 पार्टियों ने विपक्ष को एक नाम दिया है और वह है- भारतीय राष्ट्रीय विकास समावेशी गठबंधन (इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस 'INDIA')। इस पर सहमति बनी और नाम का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हो गया है।'

