'जाओ अपने बॉस को बताओ', हिमंत सरमा की INDIA टिप्पणी पर कांग्रेस का पलटवार; ट्वीट पर शेयर की PM मोदी का वीडियो

नई दिल्ली, एजेंसी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के एक बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस ने कहा उन्हें यह बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बतानी चाहिए जिन्होंने देश में कार्यक्रमों के लिए 'स्किल इंडिया', 'स्टार्ट-अप इंडिया' और 'डिजिटल इंडिया' जैसे नाम दिए।

दरअसल, सरमा ने विपक्षी गठबंधन द्वारा दिए गए नाम 'भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन (INDIA)' के नाम पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि अंग्रेजों ने देश का नाम इंडिया रखा था और लड़ाई देश को 'औपनिवेशिक विरासत' से मुक्त कराने के लिए होनी चाहिए।

सरमा पर पलटवार करते हुए कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा, 'क्या असम के मुख्यमंत्री के मुंह में खट्टे अंगूरों की बहुतायत है? उनके नए गुरु, मोदी ने हमें स्किल इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसे चल रहे कार्यक्रमों के लिए सभी नए नाम दिए है।

रमेश ने ट्विटर पर कहा, 'पीएम मोदी ने विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों से 'टीम इंडिया' के रूप में मिलकर काम करने को कहा है और वोट डालने की भी अपील की। लेकिन जब 26 राजनीतिक दल ने अपने गठन का नाम इंडिया रखा हैं, तो सरमा भड़क रहे हैं और कह रहे है कि भारत नाम का इस्तेमाल 'औपनिवेशिक मानसिकता' को दर्शाता है!उन्हें ये बात अपने बॉस को बताना चाहिए।'

Is the Assam CM having a surplus of sour grapes in his mouth? His new mentor, Mr. Modi, gave us Skill India, Start-up India and Digital India—all new names for ongoing programmes. He’s asked CMs of different states to work together as ‘Team India’. He even made an appeal to Vote… pic.twitter.com/YYCeDcWMui— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) July 19, 2023