In-depth

उमर अब्‍दुल्‍ला केंद्र शासित जम्मू-कश्‍मीर के पहले CM बने, तीसरी पीढ़ी संभाल रही राज्‍य की कमान; हिंदू ब्राह्मण थे पूर्वज

Omar Abdullah takes oath as first chief minister of UT of Jammu and Kashmir उमर अब्‍दुल्‍ला आज केंद्र शासित जम्मू-कश्‍मीर के पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद जम्मू-कश्मीर में हुए पहले विधानसभा चुनाव में आईएनडीआईए को बहुमत मिला। इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को सबसे अधिक 42 सीटें मिलीं। आजादी के बाद से अब्दुल्ला परिवार की तीसरी पीढ़ी कमान संभाल रही है। यहां पढ़ें..

Omar Abdullah Shapath Grahan: उमर अब्दुल्ला बने केंद्र शासित जम्‍मू-कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री।