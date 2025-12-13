नदिया में BJP के समर्थन से TMC ने जीती पंचायत समिति की दो सीटें, वाममोर्चा को हराने के लिए मिलाया था हाथ
पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में पंचायत समिति के कार्यालय पदाधिकारियों के चुनाव में तृणमूल कांग्रेस और भाजपा ने हाथ मिला लिया। उन्होंने वाममोर्चा के उम् ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। बंगाल की राजनीति में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और मुख्य विपक्षी भाजपा एक दूसरे के धुर विरोधी हैं। इन सबके बीच नदिया जिले में पंचायत समिति के कार्यालय पदाधिकारियों के चुनाव में अभूतपूर्व नजारा देखने को मिला, जब वाममोर्चा के उम्मीदवार को हराने के लिए तृणमूल और भाजपा ने हाथ मिला लिया।
भाजपा के समर्थन से तृणमूल ने नदिया के तेहट्ट-1 पंचायत समिति के वन, भूमि और कंस्ट्रक्शन संबंधी कार्यालय पदाधिकारियों के दो खाली पदों पर हुए चुनाव में दोनों सीटें जीतने में कामयाब रही।
इस घटनाक्रम पर वाममोर्चा ने भगवा दल पर निशाना साधते हुए कहा कि यह एक बार फिर साबित हो गया है कि बंगाल में तृणमूल कांग्रेस भाजपा की बी टीम है। वाममोर्चा के नेता तृणमूल पर भाजपा की बी टीम होने का लगातार आरोप लगाते रहे हैं।
TMC और BJP ने मिलाया हाथ
मालूम हो कि इससे पहले राज्य के विभिन्न जिलों में पंचायत बोर्ड के गठन और सहकारी समितियों के चुनाव में कई जगहों पर तृणमूल कांग्रेस को हटाने के लिए वामदल और भाजपा एक साथ आ चुके हैं।
हालांकि यह पहली बार है जब कम महत्वपूर्ण माने जाने वाले पंचायत समिति के चुनाव में वाममोर्चा को हराने के लिए तृणमूल व भाजपा ने हाथ मिलाया है। एक स्थानीय तृणमूल नेता का तर्क है कि ऐसा गठजोड़ स्थानीय परिस्थिति के आधार पर होता है, जिसमें कोई बुराई नहीं है।
