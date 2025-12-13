Language
    मेसी के इवेंट में अफरा-तफरी, BJP और TMC के बीच ब्लेम गेम शुरू; कोलकाता को किसने किया शर्मसार?

    By Jagran News Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 04:57 PM (IST)

    कोलकाता में मेसी के कार्यक्रम में हुई अफरा-तफरी के बाद, बीजेपी ने ममता सरकार को घेरा है। बीजेपी ने इस घटना के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया है, ...और पढ़ें

    मेसी के कार्यक्रम में बवाल। (पीटीआई)

    राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता : कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में शनिवार को अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबाल खिलाड़ी लियोन मेसी के कार्यक्रम के दौरान अराजकता फैलने के बाद बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) और मुख्य विपक्षी दल भाजपा) ने आयोजकों पर जोरदार हमला बोला।

    टीएमसी के प्रदेश महासचिव व प्रवक्ता कुणाल घोष ने आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि आयोजकों व उनके करीबी लोगों की अत्यधिक उत्सुकता और मेसी के साथ सेल्फी लेने की उनकी कोशिशों की वजह से दर्शक सही तरह से फुटबॉलर को नहीं देख पाए, जिसकी वजह से वे नाराज हो गए।

    आयोजकों के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों न की जाए?- घोष

    घोष ने कहा कि इस अव्यवस्था के लिए आयोजकों के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों न की जाए? कोई उचित योजना क्यों नहीं थी? अफरा-तफरी क्यों मची? इसी कारण मेसी को स्टेडियम छोड़ना पड़ा और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी राज्य की जनता की ओर से उन्हें गर्मजोशी से स्वागत देने के लिए स्टेडियम में उपस्थित नहीं हो सकीं।

    घटना खेल प्रेमियों के लिए निराशाजनक- घोष

    घोष ने इस घटना को राज्य के खेल प्रेमियों के लिए बड़ा निराशाजनक बताया और कहा कि 2011 में जब मेसी पहली बार स्टेडियम आए थे, तब कार्यक्रम बहुत अच्छी तरह से आयोजित किया गया था। घोष ने कहा- मुझे याद है कि एक मैच हुआ था और मेसी ने प्रेस गैलरी में मेरी सीट के पास 50 मीटर की दूरी से कार्नर किक लगाई थी। सब कुछ बहुत सुचारू रूप से हुआ था और तब कोलकाता का मान बढ़ा था।

    बीजेपी ने राज्य सरकार पर साधा निशाना

    वहीं, भाजपा की राज्य इकाई के अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य शमिक भट्टाचार्य ने आरोप लगाया कि कुछ ठगों द्वारा पैसों की लालसा में, यह स्थिति उत्पन्न हुई।

    अव्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार पर- शमिक भट्टाचार्य

    उन्होंने कहा कि इस अव्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार पर है और टीएमसी नेताओं ने लालची आयोजकों को बढ़ावा दिया, जो स्वयं प्रचार में व्यस्त थे। हजारों रुपये में टिकट खरीदने वाले लोगों को मेसी को सही तरीके से देखने से वंचित किया गया। भट्टाचार्य ने कहा कि इस घटना ने राज्य की छवि धूमिल की है।

    केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता सुकांत मजूमदार ने भी इस अराजकता के लिए टीएमसी और राज्य प्रशासन की कड़ी आलोचना की।

