मेसी के इवेंट में अफरा-तफरी, BJP और TMC के बीच ब्लेम गेम शुरू; कोलकाता को किसने किया शर्मसार?

राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता : कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में शनिवार को अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबाल खिलाड़ी लियोन मेसी के कार्यक्रम के दौरान अराजकता फैलने के बाद बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) और मुख्य विपक्षी दल भाजपा) ने आयोजकों पर जोरदार हमला बोला।

टीएमसी के प्रदेश महासचिव व प्रवक्ता कुणाल घोष ने आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि आयोजकों व उनके करीबी लोगों की अत्यधिक उत्सुकता और मेसी के साथ सेल्फी लेने की उनकी कोशिशों की वजह से दर्शक सही तरह से फुटबॉलर को नहीं देख पाए, जिसकी वजह से वे नाराज हो गए।

आयोजकों के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों न की जाए?- घोष घोष ने कहा कि इस अव्यवस्था के लिए आयोजकों के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों न की जाए? कोई उचित योजना क्यों नहीं थी? अफरा-तफरी क्यों मची? इसी कारण मेसी को स्टेडियम छोड़ना पड़ा और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी राज्य की जनता की ओर से उन्हें गर्मजोशी से स्वागत देने के लिए स्टेडियम में उपस्थित नहीं हो सकीं।

घटना खेल प्रेमियों के लिए निराशाजनक- घोष घोष ने इस घटना को राज्य के खेल प्रेमियों के लिए बड़ा निराशाजनक बताया और कहा कि 2011 में जब मेसी पहली बार स्टेडियम आए थे, तब कार्यक्रम बहुत अच्छी तरह से आयोजित किया गया था। घोष ने कहा- मुझे याद है कि एक मैच हुआ था और मेसी ने प्रेस गैलरी में मेरी सीट के पास 50 मीटर की दूरी से कार्नर किक लगाई थी। सब कुछ बहुत सुचारू रूप से हुआ था और तब कोलकाता का मान बढ़ा था।