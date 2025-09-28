Language
    नवरात्र बाद तुरंत होगी NDA की बैठक, बिहार विस चुनाव के ल‍िए सीटों का होगा बंटवारा : जीतन राम मांझी

    By Mukesh Chandra Srivastava Edited By: Abhishek sharma
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 07:15 PM (IST)

    वाराणसी में एमएसएमई सेवा पर्व-2025 कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि बिहार विधानसभा में सीटों के बंटवारे पर अभी कोई बात नहीं हुई है। उन्होंने इस दौरान तेजस्वी यादव पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया और कहा कि वे संविधान का गला घोंटते हैं।

    मांझी ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बिहार और उत्तर प्रदेश सरकारों के कार्यों की सराहना की।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। काशी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में रविवार को ‘एमएसएमई सेवा पर्व-2025: विरासत से विकास’ कार्यक्रम के उद्घाटन के बाद पत्रकारों से बातचीत में केंद्रीय एमएसएमई मंत्री एवं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (हम) के प्रमुख जीतन राम मांझी ने कहा कि

    बिहार विधानसभा में सीटों की बंटवारों के लिए अभी कोई बात नहीं हुई है।

    कहा कि नवरात्र के तुरंत बाद इसे लेकर एनडीए की बैठक होने वाली है। उसी के बाद सीटों का बंटवारा होगा। इसके लिए केंद्रीय उच्च शिक्षा मंत्री बिहार विधान सभा चुनाव के प्रभारी बनाए गए हैं। साथ ही केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह भी बिहार का लगातार दौरा कर रहे हैं।

    वहीं तेजस्वी के सवाल पर मांझी ने कहा कि हम पारदर्शी चश्मा पहने हैं, जबकि तेजस्वी व उनकी पार्टी का दृष्टिकोण दूसरा है। मांझी ने राजद नेता तेजस्वी यादव पर कभी संविधान तो कभी एसआइआर के नाम पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया।

    यह भी कहा कि बिहार की जनता अब सबकुछ जान गई है कि तेजस्वी के पास कोई दूसरा काम नहीं है शिवा अव्यवहारिक बातें करने के। असल में तेजस्वी जैसे ही लोग संविधान का गला घोटने का काम करते हैं और दूसरे पर आरोप लगाते हैं।

    मांझी ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में बिहार में नीतीश कुमार व उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ बेहतर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले मांझी ने कार्यक्रम में सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। कहा कि देश की जीडीपी में एमएसएमई का लगभग 30 प्रतिशत योगदान है। वहीं विनिर्माण में लगभग 35 प्रतिशत व निर्यात में 45 प्रतिशत।

    कहा कि एमएसएई रोजगार सृजन के मामले में कृषि के बाद दूसरा बड़ा सेक्टर है। बताया कि उद्यमी पंजीकरण पोर्टल पर 6.8 करोड़ से अधिक पंजीकरण हो चुका है। लगभग 29 करोड़ लोगों को इस सेक्टर से रोजगार मिल रहा है। यूपी में 74 लाख लोग पंजीकरण करा चुके हैं।

    केंद्रीय मंत्री मांझी व केंद्रीय एमएसएमई राज्यमंत्री शोभा करंदलाजे की उपस्थिति में कार्यक्रम के दौरान खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआइसी) ने विपणन के लिए राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआइसी) के साथ समझौता ज्ञापन पत्र स्थानांतरित किया गया। इससे पहले सुबह नमो घाट पर स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

    केंद्रीय एमएसएमई राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने कहा कि हमारा लक्ष्य शिखर तक पहुंचना है। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल्पना की है। हमें इसे प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध रहना चाहिए। प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण स्वदेशी को बढ़ावा देने के महात्मा गांधी के स्वप्न को साकार करना है।

    एमएसएमई क्षेत्र रोज़गार सृजन में एक प्रमुख प्रेरक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उद्यम पंजीकरण का महत्व, सकल घरेलू उत्पाद और निर्यात में एमएसएमई का योगदान, और तकनीक, टूलकिट, ऋण और कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से उद्यमियों को सशक्त बनाने में उनकी भूमिका आज की दुनिया में अत्यंत महत्वपूर्ण है।

    उन्होंने पीएम विश्वकर्मा, पीएमईजीपी और उद्यम पंजीकरण सहित एमएसएमई मंत्रालय की पहलों पर भी प्रकाश डाला और इस बात पर बल दिया कि उद्यमी किस प्रकार एक विकसित भारत के निर्माण में योगदान दे रहे हैं।