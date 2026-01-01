Language
    Maharashtra Civic Polls: ना विचार, ना विचारधारा… 8 दिन में बदले 3 दल, अब इस पार्टी से मिला टिकट

    By Abhinav Tripathi Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 08:28 AM (IST)

    महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव में एनसीपी ने मयूर शिंदे को उम्मीदवार बनाया है, जिनका लंबा आपराधिक रिकॉर्ड है। शिंदे ने टिकट पाने के लिए आठ दिनों में तीन पा ...और पढ़ें

    8 दिन में बदले शख्स ने टिकट के लिए बदल लिए 3 दल। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव का 15 जनवरी को होने जा रहा है। इस चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। इस बीच एक ऐसे उम्मीदवार को एनसीपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है, जिसका लंबा क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है। इतना ही नहीं, वह केवल 8 दिन में टिकट पाने के लिए तीन पार्टियां भी बदल चुका है।

    दरअसल, महाराष्ट्र के नगर निगम चुनावों के लिए टिकट पाने की बेताब कोशिश में मयूर शिंदे ने आठ दिनों के अंदर दो बार पार्टी बदली और तीसरी पार्टी में शामिल हो गया। अजीत पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के उम्मीदवार के तौर पर अपना नॉमिनेशन पेपर दाखिल किया। इस बीच ठाणे में एनसीपी के कार्यकर्ताओं ने नजरअंदाज किए जाने पर नाराजगी जताई है।

    8 दिन में तीन पार्टियों में शामिल

    उल्लेखनीय है कि मयूर शिंदे 22 दिसंबर तक एकनाथ शिंदे की शिवसेना में एक्टिव थे। ठीक एक दिन बाद 23 दिसंबर को, वह राज्य अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण की मौजूदगी में BJP में शामिल हो गए। वह सावरकर नगर (वार्ड नंबर 14) से टिकट पाने की उम्मीद में BJP में शामिल हुए थे; हालांकि, जब वह नॉमिनेशन नहीं मिल पाया, तो उन्होंने आखिरी मिनट में पाला बदलकर अजीत पवार की NCP जॉइन कर ली और आखिरकार उम्मीदवारी हासिल कर ली।

    बताया जा रहा है कि इस उम्मीदवार पर हत्या, हत्या की कोशिश और जबरन वसूली जैसे गंभीर आरोप हैं और पहले भी उस पर महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (MCOCA) के तहत मुकदमा चलाया गया है। यह उम्मीदवार पहले भी तब सुर्खियों में आए थे जब उन्हें उद्धव ठाकरे गुट के एक प्रमुख नेता संजय राउत को कथित तौर पर धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। 2017 में उन्होंने तब की अविभाजित शिवसेना से टिकट मांगा था, लेकिन उनका अनुरोध ठुकरा दिया गया था।

    कितनी सीटों पर लड़ रही बीजेपी?

    गौरतलब है कि ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की 131 सीटों के लिए होने वाले चुनाव में BJP 40 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना 87 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। मुंबई के ट्रेंड को फॉलो करते हुए, राज ठाकरे की MNS और उद्धव ठाकरे की शिवसेना (UBT) ने भी ठाणे में गठबंधन किया है। इस बीच, कांग्रेस और अजीत पवार की NCP ने सभी 131 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। ठाणे में वोटिंग 15 जनवरी को होगी, और वोटों की गिनती अगले दिन होगी।

     