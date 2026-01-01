Maharashtra Civic Polls: ना विचार, ना विचारधारा… 8 दिन में बदले 3 दल, अब इस पार्टी से मिला टिकट

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव का 15 जनवरी को होने जा रहा है। इस चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। इस बीच एक ऐसे उम्मीदवार को एनसीपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है, जिसका लंबा क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है। इतना ही नहीं, वह केवल 8 दिन में टिकट पाने के लिए तीन पार्टियां भी बदल चुका है।

दरअसल, महाराष्ट्र के नगर निगम चुनावों के लिए टिकट पाने की बेताब कोशिश में मयूर शिंदे ने आठ दिनों के अंदर दो बार पार्टी बदली और तीसरी पार्टी में शामिल हो गया। अजीत पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के उम्मीदवार के तौर पर अपना नॉमिनेशन पेपर दाखिल किया। इस बीच ठाणे में एनसीपी के कार्यकर्ताओं ने नजरअंदाज किए जाने पर नाराजगी जताई है।

8 दिन में तीन पार्टियों में शामिल उल्लेखनीय है कि मयूर शिंदे 22 दिसंबर तक एकनाथ शिंदे की शिवसेना में एक्टिव थे। ठीक एक दिन बाद 23 दिसंबर को, वह राज्य अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण की मौजूदगी में BJP में शामिल हो गए। वह सावरकर नगर (वार्ड नंबर 14) से टिकट पाने की उम्मीद में BJP में शामिल हुए थे; हालांकि, जब वह नॉमिनेशन नहीं मिल पाया, तो उन्होंने आखिरी मिनट में पाला बदलकर अजीत पवार की NCP जॉइन कर ली और आखिरकार उम्मीदवारी हासिल कर ली।

बताया जा रहा है कि इस उम्मीदवार पर हत्या, हत्या की कोशिश और जबरन वसूली जैसे गंभीर आरोप हैं और पहले भी उस पर महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (MCOCA) के तहत मुकदमा चलाया गया है। यह उम्मीदवार पहले भी तब सुर्खियों में आए थे जब उन्हें उद्धव ठाकरे गुट के एक प्रमुख नेता संजय राउत को कथित तौर पर धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। 2017 में उन्होंने तब की अविभाजित शिवसेना से टिकट मांगा था, लेकिन उनका अनुरोध ठुकरा दिया गया था।