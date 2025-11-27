'जनादेश एक पल का नहीं, बल्कि 5 साल...', कर्नाटक में सीएम और डिप्टी सीएम के बीच चले 'शब्द' बाण

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कर्नाटक में कांग्रेस के भीतर कुर्सी को लेकर जारी सियासी खींचतान अब खुले तौर पर बाहर आ गई है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दारमैया ने उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के पोस्ट, 'शब्द की ताकत ही दुनिया की ताकत है', का जवाब दिया, जिसके बाद कांग्रेस की कलह सड़क पर आ गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

डीके शिवकुमार के पोस्ट के जवाब में सीएम सिद्दारमैया ने लिखा, "एक शब्द तब तक ताकत नहीं है जब तक वह लोगों के लिए दुनिया को बेहतर न बनाए।" जनादेश एक पल का नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी- सिद्दारमैया हालांकि, बाद में उन्होंने बात को घुमाते हुए कहा, "कर्नाटक के लोगों का दिया हुआ जनादेश एक पल का नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है जो पूरे पांच साल तक चलती है। कांग्रेस पार्टी जिसका मैं सदस्य हूं, लोगों के लिए लगातार हिम्मत के साथ काम कर रहे हैं। कर्नाटक के लिए हमारा वचन कोई नारा नहीं है, यह हमारे लिए दुनिया है।"