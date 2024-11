Maharashtra Vidhan Sabha Election Result 2024 LIVE: महायुति या MVA कौन होगा महाराष्ट्र का किंग? यहां देखें चुनाव के सबसे तेज नतीजे

मुंबा देवी विधानसभा क्षेत्र से शिवसेना उम्मीदवार शाइना एनसी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 की मतगणना से पहले पूजा करने के लिए मुंबई में श्री सिद्धिविनायक मंदिर का दौरा किया।

#WATCH | Shiv Sena candidate from Mumba Devi assembly constituency, Shaina NC visits Shree Siddhivinayak Temple, in Mumbai to offer prayers ahead of counting for #MaharashtraAssemblyElections2024 pic.twitter.com/Ewo2I3opMX