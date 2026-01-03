महाराष्ट्र निकाय चुनाव: भ्रष्टाचार के आरोप पर आपस में भिड़े भाजपा-राकांपा

राज्य ब्यूरो मुंबई। महाराष्ट्र में चल रहे महानगरपालिका चुनावों के दौरान सत्तारूढ़ गठबंधन के दो दल भाजपा एवं राकांपा एक-दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर आपस में भिड़ते दिखाई दे रहे हैं। पहले उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने पुणे की पिंपरी-चिंचवड़ महानगरपालिका में भाजपा के शासन काल में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण ने उन्हें आत्मनिरीक्षण करने की सलाह दे डाली है।

महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण ने शनिवार को कहा कि उपमुख्यमंत्री अजीत पवार को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भाजपा शासित पिंपरी-चिंचवड़ नगर निकाय में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। चव्हाण का कहना है कि ये आरोप कुछ एजेंसियों द्वारा 15 जनवरी को होने वाले नगर निकायों के चुनावों से पहले एक झूठी कहानी गढ़ने के प्रयास का हिस्सा हैं।

चव्हाण ने कहा कि अगर भाजपा आरोप लगाना शुरू कर देगी, तो इससे पवार के लिए गंभीर मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। राज्य सरकार में साथ रहने के बावजूद अजीत पवार की राकांपा पुणे, पिंपरी-चिंचवड़ एवं मुंबई महानगरपालिका में भाजपा के विरुद्ध चुनाव लड़ रही है।

चव्हाण पवार के उन आरोपों का जवाब दे रहे थे कि नगर निकाय पिछले नौ वर्षों से भ्रष्टाचार से ग्रस्त है और इसी अवधि में कर्ज में डूब गया है। अजीत पवार यह कहकर भाजपा पर सीधे प्रहार कर रहे थे। क्योंकि पिंपरी-चिंचवड नगर निगम में 2017 से 2022 तक भाजपा का शासन रहा है, और उसके बाद राज्य द्वारा नियुक्त प्रशासक का शासन रहा। पिंपरी-चिंचवड़ में भी 15 जनवरी को अन्य 28 नगर निगमों के साथ चुनाव होने जा रहे हैं।

रवींद्र चव्हाण ने कहा कि अजीत पवार को आरोप लगाने से पहले आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। उन्हें यह स्पष्ट करना होगा कि वे किस पार्टी की बात कर रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या यह बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली पार्टी के लिए है ?

बता दें कि अजीत पवार ने शुक्रवार को नगर निगम चुनावों में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को टिकट देने का समर्थन करते हुए कहा था कि खुद उनपर भी 70,000 करोड़ रुपए के सिंचाई घोटाले को अंजाम देने के आरोप लगे थे। लेकिन आज मैं आरोप लगाने वालों के साथ ही सत्ता में हूं। उन्होंने जोर देकर कहा कि जब तक दोषी साबित न हो जाए, कोई भी अपराधी नहीं होता।