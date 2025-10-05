Language
    'विदेश में भारत की आलोचना करने में राहुल आगे', किरेन रिजिजू ने साधा निशाना

    By Digital Desk Edited By: Swaraj Srivastava
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 10:00 PM (IST)

    केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी द्वारा कोलंबिया में की गई टिप्पणी की आलोचना की जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत दुनिया का नेतृत्व नहीं कर सकता। रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी पहले ऐसे नेता प्रतिपक्ष हैं जो विदेश जाकर भारत की आलोचना करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि राहुल गांधी विदेश में भारत के बारे में गलत तथ्य पेश करते हैं।

    कोलंबिया में की गई टिप्पणी को लेकर रिजिजू ने लगाई लताड़ (फोटो: जागरण)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजु ने रविवार को कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की कोलंबिया में की गई टिप्पणी को लेकर कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी देश के पहले ऐसे नेता प्रतिपक्ष हैं, जो विदेश जाकर भारत की आलोचना करते हैं।

    यहां तक कि इंदिरा गांधी ने भी कभी ऐसा नहीं किया था।एक साक्षात्कार में रिजिजु ने कहा कि पहले इंदिरा गांधी, लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, सुषमा स्वराज और शरद पवार भी नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं, लेकिन इन लोगों ने विदेश जाकर कभी भी देश विरोधी बयान नहीं दिए। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी विदेश में भारत के बारे में तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत करते हैं और उनकी वजह से देश छवि को धक्का पहुंचता है।

    रिजिजू ने की आलोचना

    रिजिजू ने कहा कि मैंने सुना है कि राहुल गांधी ने कोलंबिया में कहा कि भारत दुनिया का नेतृत्व नहीं कर सकता। ये बहुत गलत बात है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने कई क्षेत्रों में बढ़त बना ली है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमारे देश में एक से बढ़कर एक बुद्धिमान लोग हैं, अच्छे नेता हैं और अच्छी विचारधारा वाले लोग हैं। लेकिन अगर राहुल गांधी इस तरह से बोलेंगे, तो दुनिया यही सोचेगी कि भारत में राहुल गांधी जैसे लोग ज्यादा संख्या में है।

    संसदीय मामलों के मंत्री से जब पूछा गया कि भाजपा राहुल गांधी को ही हमेशा निशाने पर क्यों लेती है, तो रिजिजु ने कहा कि हम निजी द्वेष वश उन पर टिप्पणी नहीं करते, बल्कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं और अगर वह गैरजिम्मेदाराना तरीके से बोलेंगे, तो हमें वह स्वीकार नहीं होगा। राहुल गांधी ने क्या कहा था हाल ही में, कोलंबिया के ईआइए विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम में राहुल गांधी ने भाजपा पर भारत के लोकतंत्र पर हमला करने का आरोप लगाया था।

    मोदी सरकार पर बोला था हमला

    कांग्रेस नेता ने नरेन्द्र मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती लोकतंत्र पर हमला है। गांधी ने कहा था कि भारत के पास इंजीनियरिंग और स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों में मजबूत क्षमताएं हैं, इसलिए मैं देश को लेकर बहुत आशावादी हूं। लेकिन साथ ही कुछ खामियां भी हैं जिन्हें ठीक करना होगा। सबसे बड़ी चुनौती भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हो रहा हमला है।

    उन्होंने कहा कि एक और बड़ा खतरा देश के विभिन्न हिस्सों में तमाम धारणाओं के बीच बढ़ता तनाव है। 16-17 प्रमुख भाषाओं और अनेक धर्मों के साथ, इन विविध परंपराओं को पनपने देना और उन्हें आवश्यक स्थान देना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

    'इटैलियन चश्मे से भारत को देखते हैं राहुल'

    भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा कि राहुल गांधी विदेशी टूलकिट का हिस्सा हैं, जो भारत के हितों के खिलाफ काम कर रहे हैं। चुग ने विदेशी धरती पर भारत की आलोचना करने और देश के सांस्कृतिक मूल्यों को कमतर करने पर उनकी तीखी आलोचना की। उन्होंने कहा कि ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत की आलोचना करने वाले लोग खुद को जन नायक बताते हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना और राष्ट्रीय हस्तियों की मानहानि करनेवाले नेता को जन नेता कहलाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है।

    (न्यूज एजेंसी एएनआई के इनपुट के साथ)

